В Радужном (ХМАО) школьники на параде в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне пронесли георгиевскую ленту длиной в 77 метров. Об этом URA.RU сообщила глава города Наталья Гулина.
«Эта акция была придумана еще семь лет назад, к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. С тех пор она стала традиционной. Каждый год мы дошиваем к ленте один метр», — рассказала Гулина.
Она также добавила, что спонсором акции выступает местная предпринимательница, которая владеет домом быта. «Сама лента сделана из атласа. Довольно тяжелая, но у школьников эта акция вызывает большой интерес и вообще пользуется популярностью». Волонтеры Победу вместе с ней проходят через весь парад», — добавила глава Радужного.
Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.
В Радужном (ХМАО) школьники на параде в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне пронесли георгиевскую ленту длиной в 77 метров. Об этом URA.RU сообщила глава города Наталья Гулина. «Эта акция была придумана еще семь лет назад, к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. С тех пор она стала традиционной. Каждый год мы дошиваем к ленте один метр», — рассказала Гулина. Она также добавила, что спонсором акции выступает местная предпринимательница, которая владеет домом быта. «Сама лента сделана из атласа. Довольно тяжелая, но у школьников эта акция вызывает большой интерес и вообще пользуется популярностью». Волонтеры Победу вместе с ней проходят через весь парад», — добавила глава Радужного. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.