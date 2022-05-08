08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

В ХМАО сшили георгиевскую ленту длиной в 77 метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День народного единства: крестный ход и русский марш. Екатеринбург, мчс, нод, национально-освободительное движение, георгиевская лента, день народного единства, 4ноября, шествие
В Радужном придумали необычную акцию ко Дню Победы Фото:

В Радужном (ХМАО) школьники на параде в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне пронесли георгиевскую ленту длиной в 77 метров. Об этом URA.RU сообщила глава города Наталья Гулина.

«Эта акция была придумана еще семь лет назад, к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. С тех пор она стала традиционной. Каждый год мы дошиваем к ленте один метр», — рассказала Гулина.

Она также добавила, что спонсором акции выступает местная предпринимательница, которая владеет домом быта. «Сама лента сделана из атласа. Довольно тяжелая, но у школьников эта акция вызывает большой интерес и вообще пользуется популярностью». Волонтеры Победу вместе с ней проходят через весь парад», — добавила глава Радужного.

Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Радужном (ХМАО) школьники на параде в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне пронесли георгиевскую ленту длиной в 77 метров. Об этом URA.RU сообщила глава города Наталья Гулина. «Эта акция была придумана еще семь лет назад, к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. С тех пор она стала традиционной. Каждый год мы дошиваем к ленте один метр», — рассказала Гулина. Она также добавила, что спонсором акции выступает местная предпринимательница, которая владеет домом быта. «Сама лента сделана из атласа. Довольно тяжелая, но у школьников эта акция вызывает большой интерес и вообще пользуется популярностью». Волонтеры Победу вместе с ней проходят через весь парад», — добавила глава Радужного. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...