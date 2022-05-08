В Перми после двухлетнего перерыва, связанно с пандемией, прошел парад Победы. О масштабах празднования 9 мая власти города предупредили пермяков заранее, анонсировав порядка 150 различных мероприятий. Главными же событием дня стали парад Победы на Октябрьской площади и последовавшее за ним шествие «Бессмертного полка».
Выступая перед участниками парада, ветеранами и зрителями, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вспомнил о сотнях тысяч земляков, в годы войны ушедших на фронт. «У нас была сформирована 62-я гвардейская танковая бригада легендарного Уральского добровольческого корпуса. Их смелость, сила духа, бесконечная любовь к родине помогли отстоять независимость нашей страны», — сказал Махонин. Поблагодарил ветеранов и тружеников тыла и глава Перми Алексей Демкин. «Современное поколение ценит все то, что вы сделали для будущих поколений», — обратился к присутствующим Демкин.
В этом году командование парадом взял на себя начальник Пермского Суворовского военного училища Минобороны РФ, генерал-майор Николай Братухин, а принимал парад министр территориальной безопасности края, генерал-майор Виктор Батмазов. По площади строевым шагом прошли 15 парадных расчетов — в основном, личный состав Росгвардии по Пермскому краю. Участие параде также приняли военнослужащие войсковой части «Сокол», представители управлений ФСИН и МЧС России по Пермскому краю, курсанты и офицеры Пермского института ФСИН, кадеты.
Следом за парадом по центральным улицам Перми, Комсомольскому проспекту и Ленина, последовал «Бессмертный полк». В этом году в его ряды влилось беспрецедентное количество пермяков — около 50 тысяч человек.
Главные участники парада, ветераны, заняли места на центральных трибунах
Спикер парламента Пермского края Валерий Сухих был замечен на трибунах в компании с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием (Немцовым) и главным федеральным инспектором по Прикамью Сергеем Половниковым
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В Перми после двухлетнего перерыва, связанно с пандемией, прошел парад Победы. О масштабах празднования 9 мая власти города предупредили пермяков заранее, анонсировав порядка 150 различных мероприятий. Главными же событием дня стали парад Победы на Октябрьской площади и последовавшее за ним шествие «Бессмертного полка». Выступая перед участниками парада, ветеранами и зрителями, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вспомнил о сотнях тысяч земляков, в годы войны ушедших на фронт. «У нас была сформирована 62-я гвардейская танковая бригада легендарного Уральского добровольческого корпуса. Их смелость, сила духа, бесконечная любовь к родине помогли отстоять независимость нашей страны», — сказал Махонин. Поблагодарил ветеранов и тружеников тыла и глава Перми Алексей Демкин. «Современное поколение ценит все то, что вы сделали для будущих поколений», — обратился к присутствующим Демкин. В этом году командование парадом взял на себя начальник Пермского Суворовского военного училища Минобороны РФ, генерал-майор Николай Братухин, а принимал парад министр территориальной безопасности края, генерал-майор Виктор Батмазов. По площади строевым шагом прошли 15 парадных расчетов — в основном, личный состав Росгвардии по Пермскому краю. Участие параде также приняли военнослужащие войсковой части «Сокол», представители управлений ФСИН и МЧС России по Пермскому краю, курсанты и офицеры Пермского института ФСИН, кадеты. Следом за парадом по центральным улицам Перми, Комсомольскому проспекту и Ленина, последовал «Бессмертный полк». В этом году в его ряды влилось беспрецедентное количество пермяков — около 50 тысяч человек.