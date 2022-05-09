Владимир Путин отправил ветеранам поздравительные письма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин 9 мая поздравил со 100-летним юбилеем двух свердловских ветеранов — Владимира Лупейко и Таисию Ананьину. Поздравительные письма от президента ветеранам вручили губернатор и вице-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Олег Чемезов. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства Свердловской области.

«Поздравляю вас и всю вашу семью. Крепкого вам здоровья! Не представляю каково это для участника войны, когда День Победы выпадает на твой день рождения», — поздравил Таисию Ананьину Чемезов. «От всей души поздравляю вас с юбилеем! Хочу пожелать вам счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!», — поздравил Владимира Лупейко Куйвашев. От себя политики вручили сувениры и подарки ветеранам.

Герои родились в 1922 году. Владимир — в деревне Партизанская Гомельской области. Таисия — в Гилево (Свердловская область). Оба прошли непростой путь к победе. Таисия была пятым ребенком в семье, в девять лет лишилась матери. В 1942 году ушла добровольцем на фронт. Служила ефрейтором в отдельном зенитном артиллерийском дивизионе 9-го Сталинского корпуса ПВО. Лупейко служил на Дальнем Востоке в стрелковом полку. Участвовал в войне с Японией.

После войны ветераны жили обычной жизнью. Оба переехали в Свердловск. Таисия до самой пенсии работала бухгалтером на Хладокомбинате №1, а Владимир строил Чкаловскую ТЭЦ и трудился в Управлении капитального строительства.

Таисия Ананьина награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», орденами Жукова и «Отечественной войны II степени». Владимир Лупейко награжден медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги» и орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени».

Видео: ТК «Четвертый канал»

Евгений Куйвашев поздравляет ветерана Владимира Лупейко Фото: telegram-канал «Свердловская область»

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