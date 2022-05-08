08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

В Кургане после пандемии впервые прошел настоящий парад. Фоторепортаж самых ярких кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган
По площади Ленина в Кургане прошли парадные расчеты и проехала военная техника Фото:

Торжественный парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Кургане на площади имени Ленина. Его провели впервые с начала пандемии COVID. Главными гостями праздника стали ветераны.

Парад начался с музыки к песне «Священная война». Под нее курсанты Курганского пограничного института ФСБ России вынесли на площадь флаги Российской Федерации, Курганской области и Знамя Победы. Торжественное шествие открыл взвод барабанщиков средней школы № 23 имени 32-го запасного лыжного полка. Следом по площади пронесли Знамя Победы и штандарты фронтов Великой Отечественной войны, а затем прошли парадные расчеты.

В параде военной техники приняли участие мотовездеходы РМ-650-2, состоящие на вооружении ВС РФ и органов безопасности, бронированная машина пограничных войск «Выстрел», БТР-80, бронированный автомобиль «КАМАЗ». Также по площади проехала техника «Курганмашзавода» — боевая машина пехоты БМП-3 и модернизированная боевая машина десанта БМД-4М. В завершение парада на площади выступила рота почетного караула пограничного института ФСБ России.

Ранее URA.RU сообщало, что после парада по площади Ленина прошло торжественное шествие «Бессмертного полка». Участие в нем приняли более 15 тысяч курганцев. Праздничные мероприятия будут продолжаться в городе в течение всего дня и завершатся выступлением группы «Яхонт» и салютом.

Парад Победы. Курган
Перед началом парада губернатор Вадим Шумков поздравил ветеранов с Днем Победы
Фото:
Парад Победы. Курган
Главными гостями праздника стали ветераны
Фото:
Парад Победы. Курган
Почетные гости наблюдали за парадом с трибуны
Фото:
Парад Победы. Курган
Вадим Шумков (второй справа) поздравил курганцев с Днем Победы
Фото:
Парад Победы. Курган
У входа на площадь дежурили сотрудники полиции
Фото:
Парад Победы. Курган
Военный парад принимал начальник Курганского пограничного института ФСБ России генерал-майор Виктор Урюмцев
Фото:
Парад Победы. Курган
Военный парад принимал начальник Курганского пограничного института ФСБ России генерал-майор Виктор Урюмцев
Фото:
Парад Победы. Курган
По площади пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной войны
Фото:
Парад Победы. Курган
Торжественное шествие открыл взвод барабанщиков
Фото:
Парад Победы. Курган
Руководители силовых структур и военный комиссар региона Айрат Зарипов наблюдали за парадом с трибуны
Фото:
Парад Победы. Курган
По площади Ленина прошли курсанты Курганского пограничного института ФСБ
Фото:
Парад Победы. Курган
В параде приняли участие представители различных силовых структур
Фото:
Парад Победы. Курган
Боевая машина пехоты производства «Курганмашзавода» на площади Ленина в Кургане
Фото:
Парад Победы. Курган
Модернизированная боевая машина десанта БМД—4М на площади Ленина в Кургане
Фото:
Парад Победы. Курган
После парада Вадим Шумков возложил цветы к Вечному огню вместе с ветераном Великой Отечественной войны Анной Петровной Филичевой
Фото:
Парад Победы. Курган
Вместе с Вадимом Шумковым цветы возложил его сын
Фото:

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Торжественный парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Кургане на площади имени Ленина. Его провели впервые с начала пандемии COVID. Главными гостями праздника стали ветераны. Парад начался с музыки к песне «Священная война». Под нее курсанты Курганского пограничного института ФСБ России вынесли на площадь флаги Российской Федерации, Курганской области и Знамя Победы. Торжественное шествие открыл взвод барабанщиков средней школы № 23 имени 32-го запасного лыжного полка. Следом по площади пронесли Знамя Победы и штандарты фронтов Великой Отечественной войны, а затем прошли парадные расчеты. В параде военной техники приняли участие мотовездеходы РМ-650-2, состоящие на вооружении ВС РФ и органов безопасности, бронированная машина пограничных войск «Выстрел», БТР-80, бронированный автомобиль «КАМАЗ». Также по площади проехала техника «Курганмашзавода» — боевая машина пехоты БМП-3 и модернизированная боевая машина десанта БМД-4М. В завершение парада на площади выступила рота почетного караула пограничного института ФСБ России. Ранее URA.RU сообщало, что после парада по площади Ленина прошло торжественное шествие «Бессмертного полка». Участие в нем приняли более 15 тысяч курганцев. Праздничные мероприятия будут продолжаться в городе в течение всего дня и завершатся выступлением группы «Яхонт» и салютом.
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