Торжественный парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Кургане на площади имени Ленина. Его провели впервые с начала пандемии COVID. Главными гостями праздника стали ветераны.
Парад начался с музыки к песне «Священная война». Под нее курсанты Курганского пограничного института ФСБ России вынесли на площадь флаги Российской Федерации, Курганской области и Знамя Победы. Торжественное шествие открыл взвод барабанщиков средней школы № 23 имени 32-го запасного лыжного полка. Следом по площади пронесли Знамя Победы и штандарты фронтов Великой Отечественной войны, а затем прошли парадные расчеты.
В параде военной техники приняли участие мотовездеходы РМ-650-2, состоящие на вооружении ВС РФ и органов безопасности, бронированная машина пограничных войск «Выстрел», БТР-80, бронированный автомобиль «КАМАЗ». Также по площади проехала техника «Курганмашзавода» — боевая машина пехоты БМП-3 и модернизированная боевая машина десанта БМД-4М. В завершение парада на площади выступила рота почетного караула пограничного института ФСБ России.
Ранее URA.RU сообщало, что после парада по площади Ленина прошло торжественное шествие «Бессмертного полка». Участие в нем приняли более 15 тысяч курганцев. Праздничные мероприятия будут продолжаться в городе в течение всего дня и завершатся выступлением группы «Яхонт» и салютом.
Перед началом парада губернатор Вадим Шумков поздравил ветеранов с Днем Победы
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Торжественный парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Кургане на площади имени Ленина. Его провели впервые с начала пандемии COVID. Главными гостями праздника стали ветераны. Парад начался с музыки к песне «Священная война». Под нее курсанты Курганского пограничного института ФСБ России вынесли на площадь флаги Российской Федерации, Курганской области и Знамя Победы. Торжественное шествие открыл взвод барабанщиков средней школы № 23 имени 32-го запасного лыжного полка. Следом по площади пронесли Знамя Победы и штандарты фронтов Великой Отечественной войны, а затем прошли парадные расчеты. В параде военной техники приняли участие мотовездеходы РМ-650-2, состоящие на вооружении ВС РФ и органов безопасности, бронированная машина пограничных войск «Выстрел», БТР-80, бронированный автомобиль «КАМАЗ». Также по площади проехала техника «Курганмашзавода» — боевая машина пехоты БМП-3 и модернизированная боевая машина десанта БМД-4М. В завершение парада на площади выступила рота почетного караула пограничного института ФСБ России. Ранее URA.RU сообщало, что после парада по площади Ленина прошло торжественное шествие «Бессмертного полка». Участие в нем приняли более 15 тысяч курганцев. Праздничные мероприятия будут продолжаться в городе в течение всего дня и завершатся выступлением группы «Яхонт» и салютом.