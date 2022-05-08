По площади Ленина в Кургане прошли парадные расчеты и проехала военная техника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торжественный парад, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Кургане на площади имени Ленина. Его провели впервые с начала пандемии COVID. Главными гостями праздника стали ветераны.

Парад начался с музыки к песне «Священная война». Под нее курсанты Курганского пограничного института ФСБ России вынесли на площадь флаги Российской Федерации, Курганской области и Знамя Победы. Торжественное шествие открыл взвод барабанщиков средней школы № 23 имени 32-го запасного лыжного полка. Следом по площади пронесли Знамя Победы и штандарты фронтов Великой Отечественной войны, а затем прошли парадные расчеты.

В параде военной техники приняли участие мотовездеходы РМ-650-2, состоящие на вооружении ВС РФ и органов безопасности, бронированная машина пограничных войск «Выстрел», БТР-80, бронированный автомобиль «КАМАЗ». Также по площади проехала техника «Курганмашзавода» — боевая машина пехоты БМП-3 и модернизированная боевая машина десанта БМД-4М. В завершение парада на площади выступила рота почетного караула пограничного института ФСБ России.

Ранее URA.RU сообщало, что после парада по площади Ленина прошло торжественное шествие «Бессмертного полка». Участие в нем приняли более 15 тысяч курганцев. Праздничные мероприятия будут продолжаться в городе в течение всего дня и завершатся выступлением группы «Яхонт» и салютом.

Перед началом парада губернатор Вадим Шумков поздравил ветеранов с Днем Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главными гостями праздника стали ветераны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почетные гости наблюдали за парадом с трибуны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вадим Шумков (второй справа) поздравил курганцев с Днем Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У входа на площадь дежурили сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военный парад принимал начальник Курганского пограничного института ФСБ России генерал-майор Виктор Урюмцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военный парад принимал начальник Курганского пограничного института ФСБ России генерал-майор Виктор Урюмцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По площади пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торжественное шествие открыл взвод барабанщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководители силовых структур и военный комиссар региона Айрат Зарипов наблюдали за парадом с трибуны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По площади Ленина прошли курсанты Курганского пограничного института ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В параде приняли участие представители различных силовых структур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Боевая машина пехоты производства «Курганмашзавода» на площади Ленина в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Модернизированная боевая машина десанта БМД—4М на площади Ленина в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После парада Вадим Шумков возложил цветы к Вечному огню вместе с ветераном Великой Отечественной войны Анной Петровной Филичевой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вместе с Вадимом Шумковым цветы возложил его сын Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU