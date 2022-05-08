08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Десятки тысяч курганцев прошли в Бессмертном полку. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Курган
Вадим Шумков (в центре фото) и Елена Ситникова (слева) приняли участие в шествии «Бессмертного полка» Фото:

Около 63 тысяч жителей Курганской области приняли участие в акциях «Бессмертный полк», которые проходят во всех районах региона. В областном центре в строю бессмертного полка прошло более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора.

«В Кургане в „Бессмертном полку“ прошли около 15 тысяч 300 человек. Всего в Курганской области к акции присоединились 63 тысячи человек», — отмечают власти.

В этом году акция проводится в обычном формате впервые с начала пандемии COVID. Жители области смогли пронести портреты своих родных героев, не доживших до празднования 77-летия Победы.

Ранее URA.RU сообщало, что шествие «Бессмертного полка» в Кургане возглавил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Вместе с сыном он пронес портреты своих дедов Барковского Алексея Ивановича и Предеина Елисея Евстафьевича. Мэр Кургана Елена Ситникова также приняла участие в шествии «Бессмертный полк». Она несла портреты своих дедов, которые прошли всю войну.

Парад Победы. Курган
«Бессмертный полк» прошел в Кургане впервые с начала пандемии COVID
Фото:
Парад Победы. Курган
В шествии приняли участие более 15 тысяч человек
Фото:
Парад Победы. Курган
«Бессмертный полк» прошел в Кургане по улице Гоголя через площадь Ленина
Фото:
Парад Победы. Курган
Шествие возглавил Вадим Шумков (в центре фото)
Фото:
Парад Победы. Курган
В Курганской области участниками акции стали более 60 тысяч человек
Фото:
Парад Победы. Курган
К шествию присоединились и высокопоставленные курганские чиновники (на фото — замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина)
Фото:
Парад Победы. Курган
Курганцы пронесли по улицам портреты своих предков и героев наших дней
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

Около 63 тысяч жителей Курганской области приняли участие в акциях «Бессмертный полк», которые проходят во всех районах региона. В областном центре в строю бессмертного полка прошло более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора. «В Кургане в „Бессмертном полку“ прошли около 15 тысяч 300 человек. Всего в Курганской области к акции присоединились 63 тысячи человек», — отмечают власти. В этом году акция проводится в обычном формате впервые с начала пандемии COVID. Жители области смогли пронести портреты своих родных героев, не доживших до празднования 77-летия Победы. Ранее URA.RU сообщало, что шествие «Бессмертного полка» в Кургане возглавил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Вместе с сыном он пронес портреты своих дедов Барковского Алексея Ивановича и Предеина Елисея Евстафьевича. Мэр Кургана Елена Ситникова также приняла участие в шествии «Бессмертный полк». Она несла портреты своих дедов, которые прошли всю войну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...