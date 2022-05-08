Вадим Шумков (в центре фото) и Елена Ситникова (слева) приняли участие в шествии «Бессмертного полка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 63 тысяч жителей Курганской области приняли участие в акциях «Бессмертный полк», которые проходят во всех районах региона. В областном центре в строю бессмертного полка прошло более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора.

«В Кургане в „Бессмертном полку“ прошли около 15 тысяч 300 человек. Всего в Курганской области к акции присоединились 63 тысячи человек», — отмечают власти.

В этом году акция проводится в обычном формате впервые с начала пандемии COVID. Жители области смогли пронести портреты своих родных героев, не доживших до празднования 77-летия Победы.

Ранее URA.RU сообщало, что шествие «Бессмертного полка» в Кургане возглавил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Вместе с сыном он пронес портреты своих дедов Барковского Алексея Ивановича и Предеина Елисея Евстафьевича. Мэр Кургана Елена Ситникова также приняла участие в шествии «Бессмертный полк». Она несла портреты своих дедов, которые прошли всю войну.

«Бессмертный полк» прошел в Кургане впервые с начала пандемии COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В шествии приняли участие более 15 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Бессмертный полк» прошел в Кургане по улице Гоголя через площадь Ленина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шествие возглавил Вадим Шумков (в центре фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области участниками акции стали более 60 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К шествию присоединились и высокопоставленные курганские чиновники (на фото — замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы пронесли по улицам портреты своих предков и героев наших дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU