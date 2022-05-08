Около 63 тысяч жителей Курганской области приняли участие в акциях «Бессмертный полк», которые проходят во всех районах региона. В областном центре в строю бессмертного полка прошло более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора.
«В Кургане в „Бессмертном полку“ прошли около 15 тысяч 300 человек. Всего в Курганской области к акции присоединились 63 тысячи человек», — отмечают власти.
В этом году акция проводится в обычном формате впервые с начала пандемии COVID. Жители области смогли пронести портреты своих родных героев, не доживших до празднования 77-летия Победы.
Ранее URA.RU сообщало, что шествие «Бессмертного полка» в Кургане возглавил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Вместе с сыном он пронес портреты своих дедов Барковского Алексея Ивановича и Предеина Елисея Евстафьевича. Мэр Кургана Елена Ситникова также приняла участие в шествии «Бессмертный полк». Она несла портреты своих дедов, которые прошли всю войну.
«Бессмертный полк» прошел в Кургане впервые с начала пандемии COVID
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Около 63 тысяч жителей Курганской области приняли участие в акциях «Бессмертный полк», которые проходят во всех районах региона. В областном центре в строю бессмертного полка прошло более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора. «В Кургане в „Бессмертном полку“ прошли около 15 тысяч 300 человек. Всего в Курганской области к акции присоединились 63 тысячи человек», — отмечают власти. В этом году акция проводится в обычном формате впервые с начала пандемии COVID. Жители области смогли пронести портреты своих родных героев, не доживших до празднования 77-летия Победы. Ранее URA.RU сообщало, что шествие «Бессмертного полка» в Кургане возглавил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Вместе с сыном он пронес портреты своих дедов Барковского Алексея Ивановича и Предеина Елисея Евстафьевича. Мэр Кургана Елена Ситникова также приняла участие в шествии «Бессмертный полк». Она несла портреты своих дедов, которые прошли всю войну.