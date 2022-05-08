08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

В Сургуте устроили автопробег на элитных иномарках в День Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте владельцы джипов Hummer присоединились к автопробегу Фото:

Сургутские авто и мотолюбители проявили ажиотажный интерес к пробегу по городу в честь Дня Победы. Колонна машин и мотоциклов насчитывала несколько сотен участников, среди них был с десяток джипов Hummer передает корреспондент URA.RU.

«Чтобы вся колонна автомобилей и мотоциклистов смогла отправиться в автопробег понадобилось около часа. Подобные акции устраивались в Сургуте и раньше, но эта стала самой массовой за последние годы», — рассказал журналист агентства.

В администрации Сургута сообщили, что в автопробеге приняло участие 157 мотоциклов и 150 машин. Среди них практически в полном составе присоединились участники клуба Hummer-Сургут. «Сегодня у нас участвует 12 машин из нашего клуба. Одна машина из Пыть-Яха приехала. Увидели информацию, что готовится автопробег и практически единогласно приняли решение в нем участвовать. Специально готовились, расклеили наклейки, вывесили флаги, чтобы порадовать сургутян», — рассказал руководитель клуба Иван Середнев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном сшили георгиевскую ленту длиной в 77 метров. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.

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Сургутские авто и мотолюбители проявили ажиотажный интерес к пробегу по городу в честь Дня Победы. Колонна машин и мотоциклов насчитывала несколько сотен участников, среди них был с десяток джипов Hummer передает корреспондент URA.RU. «Чтобы вся колонна автомобилей и мотоциклистов смогла отправиться в автопробег понадобилось около часа. Подобные акции устраивались в Сургуте и раньше, но эта стала самой массовой за последние годы», — рассказал журналист агентства. В администрации Сургута сообщили, что в автопробеге приняло участие 157 мотоциклов и 150 машин. Среди них практически в полном составе присоединились участники клуба Hummer-Сургут. «Сегодня у нас участвует 12 машин из нашего клуба. Одна машина из Пыть-Яха приехала. Увидели информацию, что готовится автопробег и практически единогласно приняли решение в нем участвовать. Специально готовились, расклеили наклейки, вывесили флаги, чтобы порадовать сургутян», — рассказал руководитель клуба Иван Середнев. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном сшили георгиевскую ленту длиной в 77 метров. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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