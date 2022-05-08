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06 мая 2022

Более 95 тысяч тюменцев прошли в строю «Бессмертного полка». Найди себя и близких. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , бессмертный полк
Акция прошла в Тюмени впервые за три года Фото:

Более 95 тысяч тюменцев приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в областной столице впервые с 2019 года. В 2020 и 2021 году праздничные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.

В строй «Бессмертного полка» вместе с горожанами встали губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. URA.RU подготовило фоторепортаж об акции.

9 мая. Тюмень
Губернатор Моор сначала приветствовал участников парада Победы с трибуны…
Фото:
9 мая. Тюмень
…, а затем сам пронес в общем строю портрет деда Нестера Черкасова
Фото:
9 мая. Тюмень
По официальным данным, в акции приняло участие более 95 тысяч горожан
Фото:
9 мая. Тюмень
Многие несли сразу по два портрета родных, ветеранов Великой Отечественной войны
Фото:
9 мая. Тюмень
Власти Тюмени заявляли о том, что партийная символика на параде Победы недопустима, но обком Российской коммунистической рабочей партии нарушил запрет
Фото:
9 мая. Тюмень
Почетные места на трибунах были отведены ветеранам
Фото:
9 мая. Тюмень
Многие пришли на праздник с детьми
Фото:
9 мая. Тюмень
Шествие длилось чуть более часа
Фото:

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Более 95 тысяч тюменцев приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в областной столице впервые с 2019 года. В 2020 и 2021 году праздничные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. В строй «Бессмертного полка» вместе с горожанами встали губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. URA.RU подготовило фоторепортаж об акции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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