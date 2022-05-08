Акция прошла в Тюмени впервые за три года
Более 95 тысяч тюменцев приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в областной столице впервые с 2019 года. В 2020 и 2021 году праздничные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.
В строй «Бессмертного полка» вместе с горожанами встали губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. URA.RU подготовило фоторепортаж об акции.
Губернатор Моор сначала приветствовал участников парада Победы с трибуны…
…, а затем сам пронес в общем строю портрет деда Нестера Черкасова
По официальным данным, в акции приняло участие более 95 тысяч горожан
Многие несли сразу по два портрета родных, ветеранов Великой Отечественной войны
Власти Тюмени заявляли о том, что партийная символика на параде Победы недопустима, но обком Российской коммунистической рабочей партии нарушил запрет
Почетные места на трибунах были отведены ветеранам
Многие пришли на праздник с детьми
Шествие длилось чуть более часа
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