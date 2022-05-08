Акция прошла в Тюмени впервые за три года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Более 95 тысяч тюменцев приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в областной столице впервые с 2019 года. В 2020 и 2021 году праздничные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.

В строй «Бессмертного полка» вместе с горожанами встали губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. URA.RU подготовило фоторепортаж об акции.

Губернатор Моор сначала приветствовал участников парада Победы с трибуны… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…, а затем сам пронес в общем строю портрет деда Нестера Черкасова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По официальным данным, в акции приняло участие более 95 тысяч горожан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Многие несли сразу по два портрета родных, ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюмени заявляли о том, что партийная символика на параде Победы недопустима, но обком Российской коммунистической рабочей партии нарушил запрет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Почетные места на трибунах были отведены ветеранам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Многие пришли на праздник с детьми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Шествие длилось чуть более часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU