Полина Гагарина выступает в Екатеринбурге в День Победы. Видео, фото

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Полина Гагарина на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, гагарина полина
Хедлайнерами концерта станет Полина Гагарина и группа «Любэ» Фото:

В Екатеринбурге начался праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Хедлайнерами мероприятия стали Полина Гагарина и группа «Любэ». На концерт также приедет актер Андрей Мерзликин. Фотокорреспондент URA.RU делится первыми кадрами с выступления Гагариной.

Праздничная программа продлится до праздничного салюта, который начнется в 22:00. Также мы ведем прямую онлайн-трансляцию, где рассказываем о праздничных мероприятиях. Ранее URA.RU публиковало подробную афишу празднования 9 Мая в Екатеринбурге.

Концерт . Екатеринбург
Фото:
Концерт . Екатеринбург
Фото:
Концерт . Екатеринбург
Фото:
Концерт . Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге начался праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Хедлайнерами мероприятия стали Полина Гагарина и группа «Любэ». На концерт также приедет актер Андрей Мерзликин. Фотокорреспондент URA.RU делится первыми кадрами с выступления Гагариной. Праздничная программа продлится до праздничного салюта, который начнется в 22:00. Также мы ведем прямую онлайн-трансляцию, где рассказываем о праздничных мероприятиях. Ранее URA.RU публиковало подробную афишу празднования 9 Мая в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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