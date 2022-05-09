В Екатеринбурге начался праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Хедлайнерами мероприятия стали Полина Гагарина и группа «Любэ». На концерт также приедет актер Андрей Мерзликин. Фотокорреспондент URA.RU делится первыми кадрами с выступления Гагариной.
Праздничная программа продлится до праздничного салюта, который начнется в 22:00. Также мы ведем прямую онлайн-трансляцию, где рассказываем о праздничных мероприятиях. Ранее URA.RU публиковало подробную афишу празднования 9 Мая в Екатеринбурге.
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В Екатеринбурге начался праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Хедлайнерами мероприятия стали Полина Гагарина и группа «Любэ». На концерт также приедет актер Андрей Мерзликин. Фотокорреспондент URA.RU делится первыми кадрами с выступления Гагариной. Праздничная программа продлится до праздничного салюта, который начнется в 22:00. Также мы ведем прямую онлайн-трансляцию, где рассказываем о праздничных мероприятиях. Ранее URA.RU публиковало подробную афишу празднования 9 Мая в Екатеринбурге.