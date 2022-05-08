08 мая 2022
07 мая 2022

В дачном поселке под Тюменью бушует пожар. Фото и видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара
На одном из дачных поселков обнаружили пожар. Фото:

В дачном поселке «Якорь», который находится на Велижанском тракте под Тюменью, бушует пожар. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Аккуратно с огнем ребята. Горит участок на дачах», — описал фотографию автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как рядом с домами поднимаются клубы дыма. На опубликованной в этой же группе видеозаписи можно заметить, что на месте пожара летает вертолет, предположительно пожарный.

Ранее агентство сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев не сжигать траву и мусор в ветреную погоду. Он заявил, что это «игра в рулетку».

Обновлено (09.05.22, 18:04):

«На тушении ландшафтного пожара в районе озера Липовое задействованы 14 единиц техники и 43 человека от Главного управления МЧС России по Тюменской области. Для скорейшей локализации пожара задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Горит трава и сухая растительность на общей площади около 20 га», — сообщили в ведомстве.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

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В дачном поселке «Якорь», который находится на Велижанском тракте под Тюменью, бушует пожар. Сообщения об этом появились в социальных сетях. «Аккуратно с огнем ребята. Горит участок на дачах», — описал фотографию автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как рядом с домами поднимаются клубы дыма. На опубликованной в этой же группе видеозаписи можно заметить, что на месте пожара летает вертолет, предположительно пожарный. Ранее агентство сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев не сжигать траву и мусор в ветреную погоду. Он заявил, что это «игра в рулетку». Обновлено (09.05.22, 18:04): «На тушении ландшафтного пожара в районе озера Липовое задействованы 14 единиц техники и 43 человека от Главного управления МЧС России по Тюменской области. Для скорейшей локализации пожара задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Горит трава и сухая растительность на общей площади около 20 га», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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