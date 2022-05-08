На одном из дачных поселков обнаружили пожар. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В дачном поселке «Якорь», который находится на Велижанском тракте под Тюменью, бушует пожар. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«Аккуратно с огнем ребята. Горит участок на дачах», — описал фотографию автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как рядом с домами поднимаются клубы дыма. На опубликованной в этой же группе видеозаписи можно заметить, что на месте пожара летает вертолет, предположительно пожарный.

Ранее агентство сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев не сжигать траву и мусор в ветреную погоду. Он заявил, что это «игра в рулетку».

Обновлено (09.05.22, 18:04):

«На тушении ландшафтного пожара в районе озера Липовое задействованы 14 единиц техники и 43 человека от Главного управления МЧС России по Тюменской области. Для скорейшей локализации пожара задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Горит трава и сухая растительность на общей площади около 20 га», — сообщили в ведомстве.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»