Тюменский губернатор обратился к жителям в преддверии праздников

Александр Моор призвал жителей не жечь сухую траву и мусор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к местным жителям в преддверии майских праздников. Глава региона призвал тюменцев не рисковать и убирать мусор и сухую траву вовремя. Об этом Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Нельзя жечь траву и мусор в ветреную погоду. Это игра в рулетку. Достаточно порыва ветра и случится пожар. Огонь может распространяться на 100 метров за минуту. Своими силами его удержать не получится», — написал тюменский губернатор.

Как сообщает Александр Моор, тюменские оперативные службы уже переведены на усиленный режим работы. Также глава региона напомнил, что виновных в пожарах накажут по всей строгости закона.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено посещать лес, разводить костры и готовить пищу на открытом огне. Также в Абатском районе, где при по пожаре погиб человек, введен режим ЧС.