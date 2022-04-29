29 апреля 2022
28 апреля 2022

Тюменский губернатор обратился к жителям в преддверии праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор призвал жителей не жечь сухую траву и мусор Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к местным жителям в преддверии майских праздников. Глава региона призвал тюменцев не рисковать и убирать мусор и сухую траву вовремя. Об этом Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Нельзя жечь траву и мусор в ветреную погоду. Это игра в рулетку. Достаточно порыва ветра и случится пожар. Огонь может распространяться на 100 метров за минуту. Своими силами его удержать не получится», — написал тюменский губернатор.

Как сообщает Александр Моор, тюменские оперативные службы уже переведены на усиленный режим работы. Также глава региона напомнил, что виновных в пожарах накажут по всей строгости закона.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено посещать лес, разводить костры и готовить пищу на открытом огне. Также в Абатском районе, где при по пожаре погиб человек, введен режим ЧС.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к местным жителям в преддверии майских праздников. Глава региона призвал тюменцев не рисковать и убирать мусор и сухую траву вовремя. Об этом Моор сообщил в своем telegram-канале. «Нельзя жечь траву и мусор в ветреную погоду. Это игра в рулетку. Достаточно порыва ветра и случится пожар. Огонь может распространяться на 100 метров за минуту. Своими силами его удержать не получится», — написал тюменский губернатор. Как сообщает Александр Моор, тюменские оперативные службы уже переведены на усиленный режим работы. Также глава региона напомнил, что виновных в пожарах накажут по всей строгости закона. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено посещать лес, разводить костры и готовить пищу на открытом огне. Также в Абатском районе, где при по пожаре погиб человек, введен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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