08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Мэр из ХМАО завел telegram-канал в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин собирается самостоятельно вести telegram-канал Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в День Победы завел себе telegram-канал. Первым постом стало его поздравление жителей окружной столицы с 9 мая.

«Сегодня мы особенно остро осознаем важность борьбы с нацизмом. Преступления фашистов не имеют срока давности. В эти дни мы всей душой с нашими воинами, которые как тогда, в далекие сороковые самоотверженно встали на защиту мирных людей. Как истинные наследники героев Великой Победы, мы граждане России демонстрируем сплоченность и единение во время торжества справедливости и славного будущего нашей Родины», — заявил Ряшин.

Советник главы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова сообщила URA.RU, что мэр окружной столицы собирается вести telegram-канал лично. «Он будет публиковать актуальную информацию об оперативных решениях, планах по развитию Ханты-Мансийска, полезную для горожан информацию», — прокомментировала Белозерова.

Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в День Победы завел себе telegram-канал. Первым постом стало его поздравление жителей окружной столицы с 9 мая. «Сегодня мы особенно остро осознаем важность борьбы с нацизмом. Преступления фашистов не имеют срока давности. В эти дни мы всей душой с нашими воинами, которые как тогда, в далекие сороковые самоотверженно встали на защиту мирных людей. Как истинные наследники героев Великой Победы, мы граждане России демонстрируем сплоченность и единение во время торжества справедливости и славного будущего нашей Родины», — заявил Ряшин. Советник главы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова сообщила URA.RU, что мэр окружной столицы собирается вести telegram-канал лично. «Он будет публиковать актуальную информацию об оперативных решениях, планах по развитию Ханты-Мансийска, полезную для горожан информацию», — прокомментировала Белозерова. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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