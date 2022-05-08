Мэр из ХМАО завел telegram-канал в День Победы

09 мая 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин собирается самостоятельно вести telegram-канал Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в День Победы завел себе telegram-канал. Первым постом стало его поздравление жителей окружной столицы с 9 мая. «Сегодня мы особенно остро осознаем важность борьбы с нацизмом. Преступления фашистов не имеют срока давности. В эти дни мы всей душой с нашими воинами, которые как тогда, в далекие сороковые самоотверженно встали на защиту мирных людей. Как истинные наследники героев Великой Победы, мы граждане России демонстрируем сплоченность и единение во время торжества справедливости и славного будущего нашей Родины», — заявил Ряшин. Советник главы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова сообщила URA.RU, что мэр окружной столицы собирается вести telegram-канал лично. «Он будет публиковать актуальную информацию об оперативных решениях, планах по развитию Ханты-Мансийска, полезную для горожан информацию», — прокомментировала Белозерова. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в День Победы завел себе telegram-канал. Первым постом стало его поздравление жителей окружной столицы с 9 мая. «Сегодня мы особенно остро осознаем важность борьбы с нацизмом. Преступления фашистов не имеют срока давности. В эти дни мы всей душой с нашими воинами, которые как тогда, в далекие сороковые самоотверженно встали на защиту мирных людей. Как истинные наследники героев Великой Победы, мы граждане России демонстрируем сплоченность и единение во время торжества справедливости и славного будущего нашей Родины», — заявил Ряшин. Советник главы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова сообщила URA.RU, что мэр окружной столицы собирается вести telegram-канал лично. «Он будет публиковать актуальную информацию об оперативных решениях, планах по развитию Ханты-Мансийска, полезную для горожан информацию», — прокомментировала Белозерова. Ранее URA.RU сообщало, что Югра впервые с начала пандемии коронавируса в очном формате празднует День Победы. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок в крупнейших городах округа.