Курганские власти отмечают, что большинство пожаров в регионе потушены, а остальные — локализованы Фото: Екатерина Сычкова

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников посетил Курганскую область и положительно оценил действия властей региона по тушению лесных пожаров. Информация об этом опубликована в telegram-канале областного правительства.

«Иван Советников дал положительную оценку действиям региональных властей и сил и средств, которые принимают участие в тушении лесных пожаров в Курганской области. Сейчас в регионе большинство пожаров ликвидированы. Действующие — локализованы, идет работа по их дотушиванию», — сообщают в пресс-службе правительства региона.

Советников принял участие в заседании региональной комиссии по ЧС. Перед этим он вместе с замгубернатора Константином Ермаковым и директором регионального департамента гражданской защиты Станиславом Носковым облетел территорию Курганской области и выехал на места тушения пожаров.

«Иван Советников отметил, что региону необходимо восстанавливать лес после пожаров с учетом снижения пожарной опасности территорий. Необходимо четко спланировать противопожарные барьеры и разрывы в лесных массивах и плотность посадки новых лесных насаждений», — сообщили URA.RU в пресс-службе Авиалесоохраны. В ведомстве отмечают, что Рослесхоз поддержал Курганскую область, направив на тушение крупную группировку Авиалесоохраны. Сейчас в регионе работают 125 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны и 445 парашютистов-десантников Авиалесоохраны из Архангельской, Мурманской, Вологодской, Свердловской областей, Карелии, ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в нескольких районах Курганской области, в том числе в областном центре, продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами. Борьбу с природными пожарами ведут более 1270 человек и 200 единиц техники, в том числе привлеченные дополнительные силы и средства из других регионов, включая два самолета-амфибии БЕ-200 и вертолет МИ-8 МЧС России.

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