Тысячи свердловчан подпевали Гагариной и «ЛЮБЭ» в День Победы. Фоторепортаж

09 мая 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Послушать артистов пришли тысячи екатеринбуржцев В Историческом сквере Екатеринбурга прошел гала-концерт в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Хэдлайнерами мероприятия стали певица Полина Гагарина и группа «Любэ», а ведущим выступил заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Концерт начался с выступления Уральского государственного академического русского народного хора. Между песнями Мерзликин зачитывал стихи о военных временах, подвигах павших солдат и терпении их матерей. Следом эстафету концертной программы приняла певица Полина Гагарина, которая начала свое выступление с меланхоличной песни «Кукушка» Виктора Цоя, прозвучавшей в фильме «Битва за Севастополь». Затем певица обратилась к собравшимся свердловчанам. «Сегодня мы пересказываем истории наших дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек. Мы их сегодня благодарим. Благодарим за жизнь. Мне кажется, что самой главной формой благодарности будет то, как мы ценим нашу жизнь. Нам необходимо показывать то, как мы дорожим и ценим улыбки наших детей, друзей и близких. Показывать им то, как мы любим эту жизнь. Давайте сеять любовь и добро. Давайте воспитывать наших детей в любви», — сказала Гагарина. Среди звездных гостей на концерте был замечен Михаил Галустян, который занимается концертной площадкой Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж». Организатором праздника стал Фонд святой Екатерины, а сценарий торжества подготовил актер Сергей Исаев, который известен как участник проекта «Уральские пельмени» и игры в КВН. В поисках лучшего обзора екатеринбуржцы залезли на башню Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU Артисты и бессмертный полк Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU Группа «Любэ» на сцене Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Историческом сквере Екатеринбурга прошел гала-концерт в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Хэдлайнерами мероприятия стали певица Полина Гагарина и группа «Любэ», а ведущим выступил заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Концерт начался с выступления Уральского государственного академического русского народного хора. Между песнями Мерзликин зачитывал стихи о военных временах, подвигах павших солдат и терпении их матерей. Следом эстафету концертной программы приняла певица Полина Гагарина, которая начала свое выступление с меланхоличной песни «Кукушка» Виктора Цоя, прозвучавшей в фильме «Битва за Севастополь». Затем певица обратилась к собравшимся свердловчанам. «Сегодня мы пересказываем истории наших дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек. Мы их сегодня благодарим. Благодарим за жизнь. Мне кажется, что самой главной формой благодарности будет то, как мы ценим нашу жизнь. Нам необходимо показывать то, как мы дорожим и ценим улыбки наших детей, друзей и близких. Показывать им то, как мы любим эту жизнь. Давайте сеять любовь и добро. Давайте воспитывать наших детей в любви», — сказала Гагарина. Среди звездных гостей на концерте был замечен Михаил Галустян, который занимается концертной площадкой Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж». Организатором праздника стал Фонд святой Екатерины, а сценарий торжества подготовил актер Сергей Исаев, который известен как участник проекта «Уральские пельмени» и игры в КВН.