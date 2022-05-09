Тысячи свердловчан подпевали Гагариной и «ЛЮБЭ» в День Победы. Фоторепортаж

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Послушать артистов пришли тысячи екатеринбуржцев

В Историческом сквере Екатеринбурга прошел гала-концерт в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Хэдлайнерами мероприятия стали певица Полина Гагарина и группа «Любэ», а ведущим выступил заслуженный артист России Андрей Мерзликин.

Концерт начался с выступления Уральского государственного академического русского народного хора. Между песнями Мерзликин зачитывал стихи о военных временах, подвигах павших солдат и терпении их матерей.

Следом эстафету концертной программы приняла певица Полина Гагарина, которая начала свое выступление с меланхоличной песни «Кукушка» Виктора Цоя, прозвучавшей в фильме «Битва за Севастополь». Затем певица обратилась к собравшимся свердловчанам.

«Сегодня мы пересказываем истории наших дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек. Мы их сегодня благодарим. Благодарим за жизнь. Мне кажется, что самой главной формой благодарности будет то, как мы ценим нашу жизнь. Нам необходимо показывать то, как мы дорожим и ценим улыбки наших детей, друзей и близких. Показывать им то, как мы любим эту жизнь. Давайте сеять любовь и добро. Давайте воспитывать наших детей в любви», — сказала Гагарина.

Среди звездных гостей на концерте был замечен Михаил Галустян, который занимается концертной площадкой Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж».

Организатором праздника стал Фонд святой Екатерины, а сценарий торжества подготовил актер Сергей Исаев, который известен как участник проекта «Уральские пельмени» и игры в КВН.

В поисках лучшего обзора екатеринбуржцы залезли на башню
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Артисты и бессмертный полк
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Группа «Любэ» на сцене
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В Историческом сквере Екатеринбурга прошел гала-концерт в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Хэдлайнерами мероприятия стали певица Полина Гагарина и группа «Любэ», а ведущим выступил заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Концерт начался с выступления Уральского государственного академического русского народного хора. Между песнями Мерзликин зачитывал стихи о военных временах, подвигах павших солдат и терпении их матерей. Следом эстафету концертной программы приняла певица Полина Гагарина, которая начала свое выступление с меланхоличной песни «Кукушка» Виктора Цоя, прозвучавшей в фильме «Битва за Севастополь». Затем певица обратилась к собравшимся свердловчанам. «Сегодня мы пересказываем истории наших дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек. Мы их сегодня благодарим. Благодарим за жизнь. Мне кажется, что самой главной формой благодарности будет то, как мы ценим нашу жизнь. Нам необходимо показывать то, как мы дорожим и ценим улыбки наших детей, друзей и близких. Показывать им то, как мы любим эту жизнь. Давайте сеять любовь и добро. Давайте воспитывать наших детей в любви», — сказала Гагарина. Среди звездных гостей на концерте был замечен Михаил Галустян, который занимается концертной площадкой Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж». Организатором праздника стал Фонд святой Екатерины, а сценарий торжества подготовил актер Сергей Исаев, который известен как участник проекта «Уральские пельмени» и игры в КВН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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