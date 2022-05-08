08 мая 2022
07 мая 2022

В Тюмени завершили праздник 9 мая салютом в честь дня победы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень
Одно из главных событий в Тюмени 9 мая — салют на набережной Туры Фото:

Тюменские власти организовали праздничный салют на 9 мая, состоявшийся в 22:00. В этом году мэрия не скрывала где пройдет «Салют победы», а провела праздник без ограничений. URA.RU подготовило фоторепортаж, показывающий как прошло это событие.

Ранее URA.RU также подготовило репортаж про парад Победы 9 мая в Тюмени. Он стал первым за три года, после отмены в 2020 и 2021 праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

9 мая. Тюмень
В этом году «Салют победы» отличился от предыдущих. У некоторых фейерверков были интересные формы в виде звезд или сердец
Фото:
9 мая. Тюмень
Посмотреть салют собралось большое количество людей, особенно много было на верхних ярусах набережной
Фото:
9 мая. Тюмень
Практически каждый залп встречали криком «Ура! Ура!» и «С победой!»
Фото:
9 мая. Тюмень
Позже крики успокоились. Всего салют должен был длиться около 10 минут
Фото:
9 мая. Тюмень
Салют, как и в прошлом, запускался с левого берега Туры
Фото:
9 мая. Тюмень
Красочность достигалась за счет разных цветов, размеров, форм
Фото:
9 мая. Тюмень
Для салюта использовались более 60 различных фейерверков: волны, хризантемы, водопады, пионы и другие
Фото:
9 мая. Тюмень
Когда люди уходили после завершения салюта, они пели «Катюшу», «День победы» и другие песни
Фото:
9 мая. Тюмень
В центре некоторые машины проезжали с флагами и сигналили в честь праздника, при этом улица Республики была перекрыта от Челюскинцев и до Ямской, став на время пешеходной
Фото:

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Тюменские власти организовали праздничный салют на 9 мая, состоявшийся в 22:00. В этом году мэрия не скрывала где пройдет «Салют победы», а провела праздник без ограничений. URA.RU подготовило фоторепортаж, показывающий как прошло это событие. Ранее URA.RU также подготовило репортаж про парад Победы 9 мая в Тюмени. Он стал первым за три года, после отмены в 2020 и 2021 праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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