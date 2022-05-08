Одно из главных событий в Тюмени 9 мая — салют на набережной Туры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти организовали праздничный салют на 9 мая, состоявшийся в 22:00. В этом году мэрия не скрывала где пройдет «Салют победы», а провела праздник без ограничений. URA.RU подготовило фоторепортаж, показывающий как прошло это событие.

Ранее URA.RU также подготовило репортаж про парад Победы 9 мая в Тюмени. Он стал первым за три года, после отмены в 2020 и 2021 праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

В этом году «Салют победы» отличился от предыдущих. У некоторых фейерверков были интересные формы в виде звезд или сердец Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Посмотреть салют собралось большое количество людей, особенно много было на верхних ярусах набережной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Практически каждый залп встречали криком «Ура! Ура!» и «С победой!» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Позже крики успокоились. Всего салют должен был длиться около 10 минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Салют, как и в прошлом, запускался с левого берега Туры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Красочность достигалась за счет разных цветов, размеров, форм Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Для салюта использовались более 60 различных фейерверков: волны, хризантемы, водопады, пионы и другие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Когда люди уходили после завершения салюта, они пели «Катюшу», «День победы» и другие песни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре некоторые машины проезжали с флагами и сигналили в честь праздника, при этом улица Республики была перекрыта от Челюскинцев и до Ямской, став на время пешеходной Фото: Денис Моргунов © URA.RU