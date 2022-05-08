В 2020 и 2021 году парады были отменены из-за пандемии коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 9 мая прошел первый за три года парад Победы. В 2020 и 2021 году праздничные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило фоторепортаж с прохождения войск тюменского гарнизона.

В параде традиционно приняли участие курсанты Тюменского высшего военно-инженерного училища… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…, а также кадеты Президентского училища Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Не остались в стороне и воспитанники военно-патриотических клубов. На фото — «Аванпост» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ни один парад Победы не проходит без военной техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Принимала парад политическая элита региона. Справа налево: мэр Тюмен Руслан Кухарук, спикер облдумы Сергей Корепанов, губернатор Александр Моор, депутат гордумы Тюмени Степан Киричук Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лучшие места на трибунах были отданы ветеранам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После парада Победы в Тюмени прошло шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие 95 тысяч горожан. Агентство подготовило отдельный фоторепортаж о праздничном мероприятии.