08 мая 2022
07 мая 2022

В Тюмени закончился трехлетний перерыв без парадов Победы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , парад 9 мая
В 2020 и 2021 году парады были отменены из-за пандемии коронавируса Фото:

В Тюмени 9 мая прошел первый за три года парад Победы. В 2020 и 2021 году праздничные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило фоторепортаж с прохождения войск тюменского гарнизона.

9 мая. Тюмень
В параде традиционно приняли участие курсанты Тюменского высшего военно-инженерного училища…
Фото:
9 мая. Тюмень
…, а также кадеты Президентского училища
Фото:
9 мая. Тюмень
Не остались в стороне и воспитанники военно-патриотических клубов. На фото — «Аванпост»
Фото:
9 мая. Тюмень
Ни один парад Победы не проходит без военной техники
Фото:
9 мая. Тюмень
Принимала парад политическая элита региона. Справа налево: мэр Тюмен Руслан Кухарук, спикер облдумы Сергей Корепанов, губернатор Александр Моор, депутат гордумы Тюмени Степан Киричук
Фото:
9 мая. Тюмень
Лучшие места на трибунах были отданы ветеранам
Фото:

После парада Победы в Тюмени прошло шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие 95 тысяч горожан. Агентство подготовило отдельный фоторепортаж о праздничном мероприятии.

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В Тюмени 9 мая прошел первый за три года парад Победы. В 2020 и 2021 году праздничные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. URA.RU подготовило фоторепортаж с прохождения войск тюменского гарнизона. После парада Победы в Тюмени прошло шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие 95 тысяч горожан. Агентство подготовило отдельный фоторепортаж о праздничном мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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