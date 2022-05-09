Из Попасной эвакуировали почти 1,3 тысячи человек

10 мая 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Из Попасной в Первомайск эвакуировали около 1,3 тысячи граждан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 1,3 тысячи жителей Попасной эвакуировали в Первомайск. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Колягин. «Первомайск продолжает принимать временных переселенцев из населенного пункта Попасная. Всего на утро сегодняшнего дня прибыло около 1,3 тысячи человек и в городе Первомайске чуть более 500 остаются в пунктах временного размещения», — рассказал Колягин, передает РИА «Новости». Колягин отметил, что граждан сопровождают военнослужащие РФ, контролирующие Попасную для их безопасности. Он уточнил, что беженцы снабжены гуманитарной помощью за счет госрезерва и помощи общественников из России. Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о том, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы уже зачищены. Посол ЛНР в России Родион Мирошник докладывал, что российские военные совместно с подразделениями Луганской народной республики ведут зачистку окраин. Позже Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Освобождение Попасной проходило в рамках спецоперации, которую Россия начала 24 февраля на Украине. Главным приоритетом российской армии является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Около 1,3 тысячи жителей Попасной эвакуировали в Первомайск. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Колягин. «Первомайск продолжает принимать временных переселенцев из населенного пункта Попасная. Всего на утро сегодняшнего дня прибыло около 1,3 тысячи человек и в городе Первомайске чуть более 500 остаются в пунктах временного размещения», — рассказал Колягин, передает РИА «Новости». Колягин отметил, что граждан сопровождают военнослужащие РФ, контролирующие Попасную для их безопасности. Он уточнил, что беженцы снабжены гуманитарной помощью за счет госрезерва и помощи общественников из России. Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о том, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы уже зачищены. Посол ЛНР в России Родион Мирошник докладывал, что российские военные совместно с подразделениями Луганской народной республики ведут зачистку окраин. Позже Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск. Освобождение Попасной проходило в рамках спецоперации, которую Россия начала 24 февраля на Украине. Главным приоритетом российской армии является спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.