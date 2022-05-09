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В ЯНАО дом топит талая вода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Зеленая роща. Екатеринбург, лужа, грязь, тает снег
По словам автора поста, дом на деревянных сваях утонул Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) талой водой топит двухэтажный деревянный дом по адресу Школьная 5. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Лабытнанги Info».

«Дом на деревянных сваях, весь утонул. Трубу вовремя не отпаривают, вода скапливается, глубина 1,2-1,5 метра. Детей тянет именно туда!», — пишет пользователь Виталий Урженко.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УЖКХ администрации Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Подтопление дома
Подтопление дома

Ранее URA.RU писало, что жители Лабытнанги пожаловались, что в одном из дворов города появился сугроб размером с двухэтажный дом. Коммунальщики сгребли снег в кучу и оставили таять на солнце.

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В Лабытнанги (ЯНАО) талой водой топит двухэтажный деревянный дом по адресу Школьная 5. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Лабытнанги Info». «Дом на деревянных сваях, весь утонул. Трубу вовремя не отпаривают, вода скапливается, глубина 1,2-1,5 метра. Детей тянет именно туда!», — пишет пользователь Виталий Урженко. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УЖКХ администрации Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU писало, что жители Лабытнанги пожаловались, что в одном из дворов города появился сугроб размером с двухэтажный дом. Коммунальщики сгребли снег в кучу и оставили таять на солнце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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