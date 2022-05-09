По словам автора поста, дом на деревянных сваях утонул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) талой водой топит двухэтажный деревянный дом по адресу Школьная 5. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Лабытнанги Info».

«Дом на деревянных сваях, весь утонул. Трубу вовремя не отпаривают, вода скапливается, глубина 1,2-1,5 метра. Детей тянет именно туда!», — пишет пользователь Виталий Урженко.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УЖКХ администрации Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.

Подтопление дома «Лабытнанги Info», «ВКонтакте»

Подтопление дома «Лабытнанги Info», «ВКонтакте»

Ранее URA.RU писало, что жители Лабытнанги пожаловались, что в одном из дворов города появился сугроб размером с двухэтажный дом. Коммунальщики сгребли снег в кучу и оставили таять на солнце.