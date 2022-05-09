В Лабытнанги (ЯНАО) талой водой топит двухэтажный деревянный дом по адресу Школьная 5. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Лабытнанги Info».
«Дом на деревянных сваях, весь утонул. Трубу вовремя не отпаривают, вода скапливается, глубина 1,2-1,5 метра. Детей тянет именно туда!», — пишет пользователь Виталий Урженко.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УЖКХ администрации Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был.
Подтопление дома
«Лабытнанги Info», «ВКонтакте»
Подтопление дома
«Лабытнанги Info», «ВКонтакте»
Ранее URA.RU писало, что жители Лабытнанги пожаловались, что в одном из дворов города появился сугроб размером с двухэтажный дом. Коммунальщики сгребли снег в кучу и оставили таять на солнце.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей».
В Лабытнанги (ЯНАО) талой водой топит двухэтажный деревянный дом по адресу Школьная 5. Пост об этом появился в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Лабытнанги Info». «Дом на деревянных сваях, весь утонул. Трубу вовремя не отпаривают, вода скапливается, глубина 1,2-1,5 метра. Детей тянет именно туда!», — пишет пользователь Виталий Урженко. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УЖКХ администрации Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU писало, что жители Лабытнанги пожаловались, что в одном из дворов города появился сугроб размером с двухэтажный дом. Коммунальщики сгребли снег в кучу и оставили таять на солнце.