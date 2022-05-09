Украина объединилась с Польшей для борьбы с кризисом

Польша может «существенно увеличить» поставки топлива на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У Украины появилась возможность существенно увеличить поставки топлива через Польшу. Об этом заявила вице-премьера страны Юлия Свириденко.

«Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. Тогда как за последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн», — цитирует Свириденко украинское агентство УНИАН.

Как сообщают в СМИ, Украина планирует ввозить через Польшу нефтепродукты из портового региона Амстердам-Роттердам-Антверпен в США, а также с немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. По словам Свириденко, польская компания PERN SA уже подтвердила поставки дополнительных мощностей Украине. Помимо этого, компании «Укрзализныця» и PKP также синхронизировали графики работы для увеличения числа отгрузок.

Ранее сообщалось о беспрецедентном росте цен на топливо на Украине. Специалисты связывают такой эффект с прекращением поставок ресурса из России и Белоруссии и переходом импорта на европейских поставщиков.

На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов, сообщали в Минобороны РФ.

Как заявлял бывший депутат Верховной Рады, при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза, капитуляция киевского режима начнется уже 15 мая. Потери армии ВСУ становятся критическими: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а запасы топлива почти полностью израсходованы, объяснил экс-депутат.

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