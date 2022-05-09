Челябинцам запретили въезд на самое популярное озеро

Вход на Тургояк возможен только по спецпропускам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинской области запретили въезд на берег Тургояка, одного из самых красивых и популярных озер в регионе. Из-за угрозы лесных пожаров с 10 мая всех туристов будут разворачивать, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

«Установлены посты на озере Тургояк. Всех, кто захочет попасть в лесной массив в районе водоема, будут разворачивать. Попасть на территорию озера можно будет только при наличии спецпропуска», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что в округе действует особый противопожарный режим. Отдых на озере Тургояк возможен только на организованных площадках. Для получения пропусков представителям турбизнеса необходимо обратиться в МКУ «Управления ГОЧС».