09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

Челябинцам запретили въезд на самое популярное озеро

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, лето, тургояк, уральские горы, вода, озеро тургояк
Вход на Тургояк возможен только по спецпропускам Фото:

Жителям Челябинской области запретили въезд на берег Тургояка, одного из самых красивых и популярных озер в регионе. Из-за угрозы лесных пожаров с 10 мая всех туристов будут разворачивать, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

«Установлены посты на озере Тургояк. Всех, кто захочет попасть в лесной массив в районе водоема, будут разворачивать. Попасть на территорию озера можно будет только при наличии спецпропуска», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что в округе действует особый противопожарный режим. Отдых на озере Тургояк возможен только на организованных площадках. Для получения пропусков представителям турбизнеса необходимо обратиться в МКУ «Управления ГОЧС».

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Жителям Челябинской области запретили въезд на берег Тургояка, одного из самых красивых и популярных озер в регионе. Из-за угрозы лесных пожаров с 10 мая всех туристов будут разворачивать, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса. «Установлены посты на озере Тургояк. Всех, кто захочет попасть в лесной массив в районе водоема, будут разворачивать. Попасть на территорию озера можно будет только при наличии спецпропуска», — заявили в пресс-службе. В мэрии отметили, что в округе действует особый противопожарный режим. Отдых на озере Тургояк возможен только на организованных площадках. Для получения пропусков представителям турбизнеса необходимо обратиться в МКУ «Управления ГОЧС».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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