09 мая 2022

В Екатеринбурге искры от салюта в честь Дня Победы попали в толпу. Видео

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Салют. Екатеринбург
Горожане жалуются, что во время салюта снаряд попал в Исеть и окатил их водой и искрами Фото:

Во время фейерверка 9 мая в Екатеринбурге, часть залпов обрушилась в воду. В результате происшествия, очевидцев окатило водой, а также обсыпало дождем из искр, сообщает telegram-канал «Екатское чтиво».

«Вчера во время салюта в центре Еката снаряд пролетел в воду, в итоге, искрами и брызгами завалило зрителей на берегу. Именно из-за этого салют прервали на 4 минуты», — говорится в посте канала.

«Заряд прилетел с другого берега пруда, не долетел полметра до толпы и ударил в стену плотинки со стороны воды. Залило и оглушило прежде всего детей, кто стоял в первом ряду, посетителей кафе», — рассказал один из очевидцев сообществу «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Он также добавил, что его семья вернулась домой вся в воде и пепле после этого происшествия.

Как сообщает «4 канал», снаряд попал в воду, после чего салют приостановился. В пресс-службе Центрального военного округа и администрации Екатеринбурга оперативно получить комментарий о причинах травмоопасного салюта не удалось.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге, по традиции, запустили салют в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Залпы начали раздаваться в 22 часа по времени Екатеринбурга. В ночное небо над центром города были запущены фейерверочные 105-миллиметровые изделия «Ассоль» и «Фиалка», а также 125-миллиметровые заряды «Вега».

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Во время фейерверка 9 мая в Екатеринбурге, часть залпов обрушилась в воду. В результате происшествия, очевидцев окатило водой, а также обсыпало дождем из искр, сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». «Вчера во время салюта в центре Еката снаряд пролетел в воду, в итоге, искрами и брызгами завалило зрителей на берегу. Именно из-за этого салют прервали на 4 минуты», — говорится в посте канала. «Заряд прилетел с другого берега пруда, не долетел полметра до толпы и ударил в стену плотинки со стороны воды. Залило и оглушило прежде всего детей, кто стоял в первом ряду, посетителей кафе», — рассказал один из очевидцев сообществу «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Он также добавил, что его семья вернулась домой вся в воде и пепле после этого происшествия. Как сообщает «4 канал», снаряд попал в воду, после чего салют приостановился. В пресс-службе Центрального военного округа и администрации Екатеринбурга оперативно получить комментарий о причинах травмоопасного салюта не удалось. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге, по традиции, запустили салют в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Залпы начали раздаваться в 22 часа по времени Екатеринбурга. В ночное небо над центром города были запущены фейерверочные 105-миллиметровые изделия «Ассоль» и «Фиалка», а также 125-миллиметровые заряды «Вега».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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