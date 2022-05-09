В Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Фото

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Финальным мероприятием Дня Победы стал праздничный салют Фото:

Небо над Екатеринбургом украсили более 500 салютных залпов. Тысячи екатеринбуржцев заполнили центр, чтобы посмотреть на салют. Корреспондент URA.RU делится яркими кадрами с места событий.

В Екатеринбурге завершились праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Пуски салюта задавали легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска. Запись трансляции праздничного салюта можно посмотреть здесь. Обо всех мероприятиях Дня Победы URA.RU рассказывало в этой трансляции.

Посмотреть на салют в центр пришли тысячи екатеринбуржцев
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В небо запустили 500 салютных залпов
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Салют было видно из разных районов города
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Небо над Екатеринбургом украсили более 500 салютных залпов. Тысячи екатеринбуржцев заполнили центр, чтобы посмотреть на салют. Корреспондент URA.RU делится яркими кадрами с места событий. В Екатеринбурге завершились праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Пуски салюта задавали легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска. Запись трансляции праздничного салюта можно посмотреть здесь. Обо всех мероприятиях Дня Победы URA.RU рассказывало в этой трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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