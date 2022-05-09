Финальным мероприятием Дня Победы стал праздничный салют
Небо над Екатеринбургом украсили более 500 салютных залпов. Тысячи екатеринбуржцев заполнили центр, чтобы посмотреть на салют. Корреспондент URA.RU делится яркими кадрами с места событий.
В Екатеринбурге завершились праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Пуски салюта задавали легендарные дивизионные пушки ЗИС-3 1942 года выпуска. Запись трансляции праздничного салюта можно посмотреть здесь. Обо всех мероприятиях Дня Победы URA.RU рассказывало в этой трансляции.
Посмотреть на салют в центр пришли тысячи екатеринбуржцев
В небо запустили 500 салютных залпов
Салют было видно из разных районов города
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