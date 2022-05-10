Российские военные зачистили ЛНР и вышли к границе с Украиной

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, автомат калашникова, военные, ополченцы, днр, лнр, народная милиция, бугас, мобилизованные
В Минобороны РФ заявили о полной зачистке Попасной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России совместно с Народной милицией ЛНР завершили зачистку города Попасная, обеспечив тем самым выход к границе Луганской Народной Республики с Украиной. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных, завершив зачистку Попасной и прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, вышла на административную границу ЛНР. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — сообщили в военном ведомстве.

Спецоперация на территории Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели глава государства заявлял освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик. В ходе операции представитель Народной милиции ЛНР заявлял о полном взятии города Попасная под контроль Народной милиции, передает RT. Позже стало известно об эвакуации около 1,3 тысячи жителей Попасной в Первомайск. «Первомайск продолжает принимать временных переселенцев», — отмечал глава городской администрации Сергей Колягин.

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Вооруженные силы России совместно с Народной милицией ЛНР завершили зачистку города Попасная, обеспечив тем самым выход к границе Луганской Народной Республики с Украиной. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных, завершив зачистку Попасной и прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, вышла на административную границу ЛНР. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — сообщили в военном ведомстве. Спецоперация на территории Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели глава государства заявлял освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик. В ходе операции представитель Народной милиции ЛНР заявлял о полном взятии города Попасная под контроль Народной милиции, передает RT. Позже стало известно об эвакуации около 1,3 тысячи жителей Попасной в Первомайск. «Первомайск продолжает принимать временных переселенцев», — отмечал глава городской администрации Сергей Колягин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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