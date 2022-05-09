Украинские власти бросили их выживать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тамара Воронцова и Сергей Погребной, родом из Мариуполя, две недели прожили в подвале дома в километре от завода «Азовсталь». Спаслись они только тогда, когда в город вошли российские войска. Теперь семья живет в ХМАО, в городе Советский, но о судьбе своих родственников они ничего не знают.

«В Мариуполе у меня остался брат, у Сергея — дочь с детьми. Связи с ними нет с апреля, вот ждем когда они объявятся в сети. Может быть у кого-то попросят телефоны, может быть где-то как-то. Пока связи нет», — рассказала URA.RU Воронцова.

Для семьи все началось задолго до 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. «Взрослое население власти Украины постепенно уничтожали, медицины не было. А наши внуки стали холопами какими-то. Языка нас лишали постепенно, в магазинах требовали, чтобы мы говорили по-украински, в школе русский язык изучали только факультативно», — вспоминают беженцы.

Сергей и Тамара понимали, что бесконечно угнетения продолжаться не могут, потому готовились: делали запасы круп и консервов. Когда, прикрываясь щитом из жилых домов и жителей, к заводу «Азовсталь» отступили националисты, семья спряталась в подвале и прожила там две недели. При этом украинская власть оставила их выживать. «Правительство украинское дало нам всего лишь шесть литров воды. Мы хлеба долго не видели. И мне дали кусочек хлеба. А тут смотрю, на меня детеныш смотрит с колясочки. И я дала ему хлеб. Если бы вы видели, как этот ребенок его ел», — рассказала Воронцова.

Сейчас семья живет вместе с сыном, который уехал в Россию еще в 2014 году, и оформляет российские документы. По словам Сергея Погребного, оставаться в тех условиях, которые больше восьми лет создавали украинские власти для жителей Донбасса, было невозможно.

Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. По словам Путина, ее основная цель — денацификация и демилитаризация территории. А действия России направлены на помощь гражданам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида киевских властей.

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