Экс-депутат Рады: на Украине готовится госпереворот

Офис Зеленского знает о готовившемся захвате власти, считает экс-депутат Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ближайшее время оппоненты действующей на Украине власти попытаются сместить президента Владимира Зеленского из-за неудач украинской армии в Луганске и Мариуполе. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Внутреннее противостояние на Украине за власть в ближайшее время перейдет в активную фазу. После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения — фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», — написал Кива в Telegram.

По словам экс-депутата, офис президента Украины знает о приближающейся опасности военного переворота. Именно поэтому, считает политик, киевские власти готовят репрессии для тех, кто потенциально несет угрозу.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ успешно выполняют боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов. Так, в Минобороны РФ отчитались о полной зачистке города Попасная ВС РФ совместно с Народной милицией ЛНР. В результате этого наступления было уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 боевых машин.