Пермские врачи рассказали о состоянии сбитого «Ладой» юноши

Молодой человек находится в тяжелом состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выживший в ДТП в Березниках (Пермский край) 18-летний юноша находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-центре «Краевой больницы им. Вагнера Е.А.». Авария случилась 8 мая. Водитель «Лады» сбил двух братьев, младший — 11-летний ребенок скончался на месте, старший был доставлен в больницу.

«Молодой человек сейчас находится в отделении реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», — сообщили в пресс-центре больницы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

По словам врачей, водитель автомобиля, совершивший наезд, также был доставлен в больницу. Его 9 мая перевели из реанимации в травматологическое отделение.

Ранее URA.RU сообщало подробности произошедшего смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель «Лады», проезжая перекресток на красный свет, сбил подростков, после чего врезался в иномарку и вылетел на тротуар, въехав в урны для мусора.