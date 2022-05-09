09 мая 2022

В термах «Баден-баден» в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, баден-баден, баден
Спасатели эвакуировали из комплекса 150 человек, 30 из которых — дети Фото:

Одна из построек на территории термального комплекса «Баден-баден» на Уктусе загорелась в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Что-то горит на территории „Баден-бадена“, издалека трудно разглядеть», — рассказал читатель. Корреспондент агентства уточнил, что на горнолыжной базе Уктус в ответ сообщили, что на этой территории действительно что-то горит. Кроме того, в своих социальных сетях термальный комплекс объявил о закрытии по техническим причинам 10 мая.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщают, что пожар локализован. «На территории оздоровительного комплекса на площади 50 кв.м горит баня. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 150 человек из них 30 детей», — сообщают спасатели. Уточняется, что в пожаротушении участвуют 15 человек и четыре единицы спецтехники.

Объявление о закрытии комплекса «Баден-баден» на Уктусе
Фото:

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Одна из построек на территории термального комплекса «Баден-баден» на Уктусе загорелась в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Что-то горит на территории „Баден-бадена“, издалека трудно разглядеть», — рассказал читатель. Корреспондент агентства уточнил, что на горнолыжной базе Уктус в ответ сообщили, что на этой территории действительно что-то горит. Кроме того, в своих социальных сетях термальный комплекс объявил о закрытии по техническим причинам 10 мая. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщают, что пожар локализован. «На территории оздоровительного комплекса на площади 50 кв.м горит баня. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 150 человек из них 30 детей», — сообщают спасатели. Уточняется, что в пожаротушении участвуют 15 человек и четыре единицы спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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