В термах «Баден-баден» в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Видео

10 мая 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Спасатели эвакуировали из комплекса 150 человек, 30 из которых — дети Фото: Размик Закарян © URA.RU Одна из построек на территории термального комплекса «Баден-баден» на Уктусе загорелась в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Что-то горит на территории „Баден-бадена“, издалека трудно разглядеть», — рассказал читатель. Корреспондент агентства уточнил, что на горнолыжной базе Уктус в ответ сообщили, что на этой территории действительно что-то горит. Кроме того, в своих социальных сетях термальный комплекс объявил о закрытии по техническим причинам 10 мая. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщают, что пожар локализован. «На территории оздоровительного комплекса на площади 50 кв.м горит баня. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 150 человек из них 30 детей», — сообщают спасатели. Уточняется, что в пожаротушении участвуют 15 человек и четыре единицы спецтехники. Объявление о закрытии комплекса «Баден-баден» на Уктусе Фото: соцсети Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Одна из построек на территории термального комплекса «Баден-баден» на Уктусе загорелась в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Что-то горит на территории „Баден-бадена“, издалека трудно разглядеть», — рассказал читатель. Корреспондент агентства уточнил, что на горнолыжной базе Уктус в ответ сообщили, что на этой территории действительно что-то горит. Кроме того, в своих социальных сетях термальный комплекс объявил о закрытии по техническим причинам 10 мая. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщают, что пожар локализован. «На территории оздоровительного комплекса на площади 50 кв.м горит баня. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 150 человек из них 30 детей», — сообщают спасатели. Уточняется, что в пожаротушении участвуют 15 человек и четыре единицы спецтехники.