В Перми завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика

Мальчика нашли живым Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские волонтеры-поисковики объявили о завершении поисков пропавшего еще 7 мая 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мальчик найден! Жив! Просьба снять репосты. Всем спасибо за помощь!», — сообщили поисковики. Где именно находился мальчик — не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начали искать 12-летнего мальчика, который 7 мая ушел из дома гулять. С тех пор никто не знал, где он находится.