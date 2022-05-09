09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

В Перми завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика нашли живым Фото:

Пермские волонтеры-поисковики объявили о завершении поисков пропавшего еще 7 мая 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мальчик найден! Жив! Просьба снять репосты. Всем спасибо за помощь!», — сообщили поисковики. Где именно находился мальчик — не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начали искать 12-летнего мальчика, который 7 мая ушел из дома гулять. С тех пор никто не знал, где он находится.

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Пермские волонтеры-поисковики объявили о завершении поисков пропавшего еще 7 мая 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в социальной сети «ВКонтакте». «Мальчик найден! Жив! Просьба снять репосты. Всем спасибо за помощь!», — сообщили поисковики. Где именно находился мальчик — не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начали искать 12-летнего мальчика, который 7 мая ушел из дома гулять. С тех пор никто не знал, где он находится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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