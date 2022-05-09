В Перми ищут ребенка, спустя двое суток после пропажи

10 мая 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

В Перми пропал 12-летний мальчик Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми разыскивают 12-летнего мальчика, который пропал 7 мая 2022 года. Волонтеры объявили поиски ночью 9 мая, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал Высоков Тимофей Дмитриевич, 12 лет. 7 мая 2022 года днем ушел гулять (город Пермь, Орджоникидзевский район, улица Черняховского). С тех пор местонахождение неизвестно. Просьба помочь в распространении информации», — сообщается в группе. Мальчик был одет в штаны камуфляжной расцветки, футболку салатового цвета с черной надписью и красно-черную кофту с капюшоном на молнии. Рост примерно 136-140 см. Особые приметы: родинка слева над губой, шрам на брови. Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию по номеру 102. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-342-204-49-04. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В Перми разыскивают 12-летнего мальчика, который пропал 7 мая 2022 года. Волонтеры объявили поиски ночью 9 мая, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал Высоков Тимофей Дмитриевич, 12 лет. 7 мая 2022 года днем ушел гулять (город Пермь, Орджоникидзевский район, улица Черняховского). С тех пор местонахождение неизвестно. Просьба помочь в распространении информации», — сообщается в группе. Мальчик был одет в штаны камуфляжной расцветки, футболку салатового цвета с черной надписью и красно-черную кофту с капюшоном на молнии. Рост примерно 136-140 см. Особые приметы: родинка слева над губой, шрам на брови. Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию по номеру 102. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-342-204-49-04.