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В Перми ищут ребенка, спустя двое суток после пропажи

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, детская безопасность, ребенок на дороге
В Перми пропал 12-летний мальчик Фото:

В Перми разыскивают 12-летнего мальчика, который пропал 7 мая 2022 года. Волонтеры объявили поиски ночью 9 мая, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал Высоков Тимофей Дмитриевич, 12 лет. 7 мая 2022 года днем ушел гулять (город Пермь, Орджоникидзевский район, улица Черняховского). С тех пор местонахождение неизвестно. Просьба помочь в распространении информации», — сообщается в группе.

Мальчик был одет в штаны камуфляжной расцветки, футболку салатового цвета с черной надписью и красно-черную кофту с капюшоном на молнии. Рост примерно 136-140 см. Особые приметы: родинка слева над губой, шрам на брови.

Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию по номеру 102. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-342-204-49-04.

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В Перми разыскивают 12-летнего мальчика, который пропал 7 мая 2022 года. Волонтеры объявили поиски ночью 9 мая, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал Высоков Тимофей Дмитриевич, 12 лет. 7 мая 2022 года днем ушел гулять (город Пермь, Орджоникидзевский район, улица Черняховского). С тех пор местонахождение неизвестно. Просьба помочь в распространении информации», — сообщается в группе. Мальчик был одет в штаны камуфляжной расцветки, футболку салатового цвета с черной надписью и красно-черную кофту с капюшоном на молнии. Рост примерно 136-140 см. Особые приметы: родинка слева над губой, шрам на брови. Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию по номеру 102. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-342-204-49-04.
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