09 мая 2022
08 мая 2022

Шахматистки из ХМАО досрочно выиграли Чемпионат России

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, шахматы
Турнир проходит в Сочи Фото:

Женская сборная Ханты-Мансийского автономного округа досрочно выиграла Чемпионат России по шахматам. Перед заключительным туром югорчанки опережают сборную Южного Урала на 4 очка, сообщается на официальном сайте федерации шахмат России.

«Знакомлю вас с нашими чемпионками — Ольга Гиря, Лея Гарифуллина, Марина Гусева, Баира Кованова и Наталья Погонина. Тренер женской сборной команды Югры по шахматам — Павел Лобач», — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Турнир проходит в Сочи. В заключительном, девятом туре югорские шахматистки встретятся с командой из Санкт-Петербурга. Турнир проходит в Сочи.

В июле в Ханты-Мансийском автономном округе должна была состоятся Всемирная шахматная олимпиада. Международная федерация шахмат (FIDE) может перенести проведение турнира из-за российской спецоперации на Украине.

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Женская сборная Ханты-Мансийского автономного округа досрочно выиграла Чемпионат России по шахматам. Перед заключительным туром югорчанки опережают сборную Южного Урала на 4 очка, сообщается на официальном сайте федерации шахмат России. «Знакомлю вас с нашими чемпионками — Ольга Гиря, Лея Гарифуллина, Марина Гусева, Баира Кованова и Наталья Погонина. Тренер женской сборной команды Югры по шахматам — Павел Лобач», — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Турнир проходит в Сочи. В заключительном, девятом туре югорские шахматистки встретятся с командой из Санкт-Петербурга. Турнир проходит в Сочи. В июле в Ханты-Мансийском автономном округе должна была состоятся Всемирная шахматная олимпиада. Международная федерация шахмат (FIDE) может перенести проведение турнира из-за российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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