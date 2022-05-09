Шахматистки из ХМАО досрочно выиграли Чемпионат России

10 мая 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Турнир проходит в Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женская сборная Ханты-Мансийского автономного округа досрочно выиграла Чемпионат России по шахматам. Перед заключительным туром югорчанки опережают сборную Южного Урала на 4 очка, сообщается на официальном сайте федерации шахмат России. «Знакомлю вас с нашими чемпионками — Ольга Гиря, Лея Гарифуллина, Марина Гусева, Баира Кованова и Наталья Погонина. Тренер женской сборной команды Югры по шахматам — Павел Лобач», — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Турнир проходит в Сочи. В заключительном, девятом туре югорские шахматистки встретятся с командой из Санкт-Петербурга. Турнир проходит в Сочи. В июле в Ханты-Мансийском автономном округе должна была состоятся Всемирная шахматная олимпиада. Международная федерация шахмат (FIDE) может перенести проведение турнира из-за российской спецоперации на Украине. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Женская сборная Ханты-Мансийского автономного округа досрочно выиграла Чемпионат России по шахматам. Перед заключительным туром югорчанки опережают сборную Южного Урала на 4 очка, сообщается на официальном сайте федерации шахмат России. «Знакомлю вас с нашими чемпионками — Ольга Гиря, Лея Гарифуллина, Марина Гусева, Баира Кованова и Наталья Погонина. Тренер женской сборной команды Югры по шахматам — Павел Лобач», — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Турнир проходит в Сочи. В заключительном, девятом туре югорские шахматистки встретятся с командой из Санкт-Петербурга. Турнир проходит в Сочи. В июле в Ханты-Мансийском автономном округе должна была состоятся Всемирная шахматная олимпиада. Международная федерация шахмат (FIDE) может перенести проведение турнира из-за российской спецоперации на Украине.