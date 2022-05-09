Глава ХМАО посетила школу «Сбера»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила «Школу 21» в Москве. Эта школа «Сбера» занимающаяся подготовкой IT-специалистов, говорится в видео, которое опубликовали на странице «ВКонтакте» главы ХМАО.
Глава региона пообщалась с учениками «Школы 21» и попросила их помочь с адаптацией ученику из Сургута. Кроме того, для губернатора провели экскурсию по заведению.
Ранее губернатор ХМАО подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. В Сургуте уже идет подготовка к открытию центра подготовки кадров «Школа 21», который является проектом «Сбербанка».
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила «Школу 21» в Москве. Эта школа «Сбера» занимающаяся подготовкой IT-специалистов, говорится в видео, которое опубликовали на странице «ВКонтакте» главы ХМАО. Глава региона пообщалась с учениками «Школы 21» и попросила их помочь с адаптацией ученику из Сургута. Кроме того, для губернатора провели экскурсию по заведению. Ранее губернатор ХМАО подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. В Сургуте уже идет подготовка к открытию центра подготовки кадров «Школа 21», который является проектом «Сбербанка».