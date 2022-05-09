09 мая 2022
08 мая 2022

Глава ХМАО посетила школу «Сбера»

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
В регионе откроется школа по соглашению со «Сбером» Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила «Школу 21» в Москве. Эта школа «Сбера» занимающаяся подготовкой IT-специалистов, говорится в видео, которое опубликовали на странице «ВКонтакте» главы ХМАО.

Глава региона пообщалась с учениками «Школы 21» и попросила их помочь с адаптацией ученику из Сургута. Кроме того, для губернатора провели экскурсию по заведению.

Ранее губернатор ХМАО подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. В Сургуте уже идет подготовка к открытию центра подготовки кадров «Школа 21», который является проектом «Сбербанка».

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила «Школу 21» в Москве. Эта школа «Сбера» занимающаяся подготовкой IT-специалистов, говорится в видео, которое опубликовали на странице «ВКонтакте» главы ХМАО. Глава региона пообщалась с учениками «Школы 21» и попросила их помочь с адаптацией ученику из Сургута. Кроме того, для губернатора провели экскурсию по заведению. Ранее губернатор ХМАО подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. В Сургуте уже идет подготовка к открытию центра подготовки кадров «Школа 21», который является проектом «Сбербанка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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