Глава ХМАО посетила школу «Сбера»

10 мая 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

В регионе откроется школа по соглашению со «Сбером» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила «Школу 21» в Москве. Эта школа «Сбера» занимающаяся подготовкой IT-специалистов, говорится в видео, которое опубликовали на странице «ВКонтакте» главы ХМАО. Глава региона пообщалась с учениками «Школы 21» и попросила их помочь с адаптацией ученику из Сургута. Кроме того, для губернатора провели экскурсию по заведению. Ранее губернатор ХМАО подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. В Сургуте уже идет подготовка к открытию центра подготовки кадров «Школа 21», который является проектом «Сбербанка». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила «Школу 21» в Москве. Эта школа «Сбера» занимающаяся подготовкой IT-специалистов, говорится в видео, которое опубликовали на странице «ВКонтакте» главы ХМАО. Глава региона пообщалась с учениками «Школы 21» и попросила их помочь с адаптацией ученику из Сургута. Кроме того, для губернатора провели экскурсию по заведению. Ранее губернатор ХМАО подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. В Сургуте уже идет подготовка к открытию центра подготовки кадров «Школа 21», который является проектом «Сбербанка».