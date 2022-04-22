Комарова договорилась с Грефом о бесплатной учебе IT-специалистов

22 апреля 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Глава «Сбербанка» Герман Греф откроет учебный центр для IT-специалистов в Сургуте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет подготовка кадров в области IT-технологий. В Сургуте уже идет подготовка к открытию центра подготовки кадров «Школа 21», который является проектом «Сбербанка». «„Школа 21“ — один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования. Она дает новые рабочие места и весомый эффект для всей страны. Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников. В „Школе 21“ уникальная методика преподавания — у нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные. Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться, и не важно какое было образование до этого», — рассказал о проекте Греф. В учебном заведении можно будет бесплатно изучать цифровые технологии различных направлений и сфер: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект. Кампус будет располагаться в центре Сургута, где будут предоставлено все необходимое, чтобы обучать до 450 человек в год. Открытие планируется в начале 2023 года. «Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое — у нас есть партнер, который уже прошел этот путь», — подчеркнула губернатор ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте прошла общественная приемка ввода в эксплуатацию первой в России школы, построенной по концессионному соглашению. Кредитором проекта также выступал «Сбербанк». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет подготовка кадров в области IT-технологий. В Сургуте уже идет подготовка к открытию центра подготовки кадров «Школа 21», который является проектом «Сбербанка». «„Школа 21“ — один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования. Она дает новые рабочие места и весомый эффект для всей страны. Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников. В „Школе 21“ уникальная методика преподавания — у нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные. Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться, и не важно какое было образование до этого», — рассказал о проекте Греф. В учебном заведении можно будет бесплатно изучать цифровые технологии различных направлений и сфер: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект. Кампус будет располагаться в центре Сургута, где будут предоставлено все необходимое, чтобы обучать до 450 человек в год. Открытие планируется в начале 2023 года. «Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое — у нас есть партнер, который уже прошел этот путь», — подчеркнула губернатор ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте прошла общественная приемка ввода в эксплуатацию первой в России школы, построенной по концессионному соглашению. Кредитором проекта также выступал «Сбербанк».