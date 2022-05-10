В протестном регионе РФ назначили врио губернатора

10 мая 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Юрий Зайцев будет руководить Марий Эл Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Врио губернатора республики Марий Эл стал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Зайцева Юрия Викторовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Марий Эл», — говорится в документе на сайте Кремля. Этим же указом отправлен в отставку прежний глава республики Александр Евстифеев. Зайцев после кадровой военной службы работал в металлургии и энергетике, пять лет руководил «Россетти Северный Кавказ». В 2019 году он стал председателем правительства Калмыкии, был учеником программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС «Школа губернаторов». Ранее Александр Евстифеев сообщил о своем уходе в отставку. Партия «Единая Россия» проиграла выборы КПРФ в Марий Эл, там коммунисты получили 36% голосов, а единороссы только 33%. Источник URA.RU в Госдуме заявлял, что к губернаторам таких регионов «возникнут большие вопросы». Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с URA.RU заявлял, что у Евстифеева большие шансы на увольнение. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Врио губернатора республики Марий Эл стал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Зайцева Юрия Викторовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Марий Эл», — говорится в документе на сайте Кремля. Этим же указом отправлен в отставку прежний глава республики Александр Евстифеев. Зайцев после кадровой военной службы работал в металлургии и энергетике, пять лет руководил «Россетти Северный Кавказ». В 2019 году он стал председателем правительства Калмыкии, был учеником программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС «Школа губернаторов». Ранее Александр Евстифеев сообщил о своем уходе в отставку. Партия «Единая Россия» проиграла выборы КПРФ в Марий Эл, там коммунисты получили 36% голосов, а единороссы только 33%. Источник URA.RU в Госдуме заявлял, что к губернаторам таких регионов «возникнут большие вопросы». Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с URA.RU заявлял, что у Евстифеева большие шансы на увольнение.