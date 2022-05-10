Александр Евстифеев руководил Марий Эл с 2017 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

Губернатор республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил об уходе в отставку. Срок его полномочий истекает в сентябре. О высоких шансах на увольнение Евстифеева URA.RU сообщало по итогам выборов в Госдуму-2021, на которых «Единая Россия» уступила КПРФ в Марий Эл.

«В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России с просьбой принять мою отставку. Отдельные слова благодарности жителям Марийского края за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет», — написал Александр Евстифеев в своем telegram-канале.

Губернатор поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное доверие и заботу о жителях республики. Он также выразил надежду, что Марий Эл продолжит динамично развиваться и внесет свой вклад в процветание страны.

Евстифеева назначили врио главы республики с апреля 2017 года, затем он победил на выборах и стал губернатором. Также Евстифеев с 2017 по 2018 год был членом президиума Государственного совета РФ. В 2000—2002 годах он был замом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. До 2004 года работал представителем администрации ЯНАО в Совфеде.

О том, что Евстифеев намерен покинуть свой пост, РБК сообщало еще в феврале 2022 года. По данным издания, тот не захотел продолжать свою губернаторскую работу. «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщали, что в администрации президента РФ хотели бы, чтобы Евстифеев продолжил возглавлять Марий Эл.

Ранее источник URA.RU в Госдуме сообщал, что к губернаторам «проблемных» регионов, где партия «Единая Россия» проиграла выборы КПРФ, «возникнут большие вопросы». В числе таких субъектов РФ была названа Марий Эл — там коммунисты набрали 36% голосов, а единороссы — 33%. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с URA.RU отмечал, что у Евстифеева большие шансы на увольнение.

Ранее об уходе со своего поста сообщили губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин и руководитель Саратовской области Валерий Радаев. Рязанский губернатор Николай Любимов также сообщил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах. Прямые выборы губернаторов пройдут осенью 2022 года в 14 регионах.

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