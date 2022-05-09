Свердловской области предрекли спасение от пожаров. Но не от всех

10 мая 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Днем 10 мая огонь полыхал в лесах Свердловской области, горели поля с сухой травой, а также происходили возгорания по неосторожности людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Свердловской области 11 мая после бушующих пожаров в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала главный синоптик Екатеринбурга Галина Шепоренко. «Завтра должны пройти дожди, не знаю, насколько они будут помогать, потому что они будут не сильные, но кое-где помогут. Температура снизится, станет прохладнее. Но рассчитывать на скорейшее ослабление природной стихии в наших лесах [благодаря дождю] не стоит», — сообщила синоптик. 11 мая в Свердловской области пройдет небольшой дождь и будет облачная погода, говорится на сайте Уральского гидрометцентра. Кроме того, синоптики предрекают в регионе грозы. Воздух днем прогреется до 20 градусов тепла, ночью температура опустится до +7. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Облачная с прояснениями погода ожидается 12 мая, температура ночью составит от +3 до +8, днем — от +16 до +21. Местами ожидаются дожди, на севере осадки пройдут посильнее, чем в остальных районах. В этот день скорость ветра будет варьироваться от 4 до 9 м/с. Ранее сообщалось, что в Свердловской области усилились природные пожары. В регионе горят леса вдоль автомобильных дорог, спасатели сообщают о пожарах в Артемовском, Арамильском, Белоярском и Березовском городских округах. Кроме того, в Екатеринбурге загорелась баня в оздоровительном комплексе «Баден-Баден». Из-за пожара в термах на Уктусе 150 посетителей были эвакуированы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Свердловской области 11 мая после бушующих пожаров в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала главный синоптик Екатеринбурга Галина Шепоренко. «Завтра должны пройти дожди, не знаю, насколько они будут помогать, потому что они будут не сильные, но кое-где помогут. Температура снизится, станет прохладнее. Но рассчитывать на скорейшее ослабление природной стихии в наших лесах [благодаря дождю] не стоит», — сообщила синоптик. 11 мая в Свердловской области пройдет небольшой дождь и будет облачная погода, говорится на сайте Уральского гидрометцентра. Кроме того, синоптики предрекают в регионе грозы. Воздух днем прогреется до 20 градусов тепла, ночью температура опустится до +7. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Облачная с прояснениями погода ожидается 12 мая, температура ночью составит от +3 до +8, днем — от +16 до +21. Местами ожидаются дожди, на севере осадки пройдут посильнее, чем в остальных районах. В этот день скорость ветра будет варьироваться от 4 до 9 м/с. Ранее сообщалось, что в Свердловской области усилились природные пожары. В регионе горят леса вдоль автомобильных дорог, спасатели сообщают о пожарах в Артемовском, Арамильском, Белоярском и Березовском городских округах. Кроме того, в Екатеринбурге загорелась баня в оздоровительном комплексе «Баден-Баден». Из-за пожара в термах на Уктусе 150 посетителей были эвакуированы.