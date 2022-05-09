В Свердловской области горят леса. Онлайн-трансляция природных пожаров

10 мая 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Жители всей области жалуются на едкий запах гари, горит по меньшей мере четыре лесных участка под Екатеринбургом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В Свердловской области продолжаются природные пожары — горят леса вдоль Тюменского и Серовского трактов, под городом Березовский горят жилые постройки на площади более 500 квадратных метров, а также термы «Баден-баден» закрылись из-за пожара на территории комплекса. Редакция URA.RU ведет прямую трансляцию пожаров в регионе и публикует интерактивную карту пожаров в реальном времени. В первой половине дня очевидцы сообщали о возгораниях вдоль автострады из Екатеринбурга в Серов (в сторону города Невьянск). На опубликованном в сообществе «Екатеринбург — Серов (Online)» видно, что в лесу полыхает открытый огонь. Директор свердловской авиалесоохраны Роман Лежнин сообщил, что более подробная информация появится позднее. «У нас много чего горит. Позвоните завтра», — ответил Лежнин. Очевидцы сообщают, что горят леса вдоль Тюменского тракта. Читатель URA.RU Алексей рассказал, что горят леса в районе села Косулино. Информацию о противопожарных действиях в данном районе в Авиалесоохране не комментируют. 17:54 ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщает, что пожар в поселке Безречный локализован на территории 500 кв. м 17:50 На Полевском тракте ГИБДД установила реверсивное движение. «Задымление проходит около 2-3 км по проезжей части», — уточняют в ведомстве. Госавтоинспекция рекомендует водителям включить аварийные сигналы при движении на участке и по возможности искать другие пути объезда. 17:23 Госавтоинспекция по Екатеринбургу перекрыла Полевской тракт. По данным представителей екатеринбургской ГИБДД, горят поля на повороте к нефтебазе, инспекторы советуют искать пути объезда. 16:34 Вспыхнула баня в термальной комплексе «Баден-баден». Спасатели эвакуировали 150 человек, 30 из которых — дети. Оздоровительный комплекс приостановил работу 10 мая. В тушении пожара принимают участие 48 человек личного состава и 12 единиц техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области 14:05 Как сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области, в Березовском городском округе горит поселок Безречный. К 17:00 (местн.) горят 14 построек и сухая трава. Спасатели прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара в поселке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области продолжаются природные пожары — горят леса вдоль Тюменского и Серовского трактов, под городом Березовский горят жилые постройки на площади более 500 квадратных метров, а также термы «Баден-баден» закрылись из-за пожара на территории комплекса. Редакция URA.RU ведет прямую трансляцию пожаров в регионе и публикует интерактивную карту пожаров в реальном времени. В первой половине дня очевидцы сообщали о возгораниях вдоль автострады из Екатеринбурга в Серов (в сторону города Невьянск). На опубликованном в сообществе «Екатеринбург — Серов (Online)» видно, что в лесу полыхает открытый огонь. Директор свердловской авиалесоохраны Роман Лежнин сообщил, что более подробная информация появится позднее. «У нас много чего горит. Позвоните завтра», — ответил Лежнин. Очевидцы сообщают, что горят леса вдоль Тюменского тракта. Читатель URA.RU Алексей рассказал, что горят леса в районе села Косулино. Информацию о противопожарных действиях в данном районе в Авиалесоохране не комментируют. 17:54 10.05.2022 ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщает, что пожар в поселке Безречный локализован на территории 500 кв. м 17:50 10.05.2022 На Полевском тракте ГИБДД установила реверсивное движение. «Задымление проходит около 2-3 км по проезжей части», — уточняют в ведомстве. Госавтоинспекция рекомендует водителям включить аварийные сигналы при движении на участке и по возможности искать другие пути объезда. 17:23 Госавтоинспекция по Екатеринбургу перекрыла Полевской тракт. По данным представителей екатеринбургской ГИБДД, горят поля на повороте к нефтебазе, инспекторы советуют искать пути объезда. 16:34 Вспыхнула баня в термальной комплексе «Баден-баден». Спасатели эвакуировали 150 человек, 30 из которых — дети. Оздоровительный комплекс приостановил работу 10 мая. 14:05 Как сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области, в Березовском городском округе горит поселок Безречный. К 17:00 (местн.) горят 14 построек и сухая трава. Спасатели прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара в поселке.