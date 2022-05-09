В Екатеринбурге сняли на видео результат шторма. «Сломало деревья» 10 мая 2022 в 21:39 Размер текста - 17 + Сильный ветер в Екатеринбурге сломал деревья и заставил колыхаться бетонные плиты (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловскую область пришел штормовой ветер, предсказанный синоптиками. Непогода способствовала быстрому распространению лесных пожаров и заставила понервничать автомобилистов — ветер ломал деревья и колыхал дорожные знаки. На кадрах, которые читатели URA.RU прислали в редакцию, видно, как ветер бушует на одной из строек Екатеринбурга. «Не представляю, что чувствовал крановщик, но он точно был не рад этой „дискотеке“», — рассказал очевидец. На следующем видео он запечатлел «танцующие» на ветру дорожные знаки. В другом районе читатели URA.RU сняли дерево, упавшее на припаркованный рядом автомобиль. «На улице Софьи Перовской ветер сломал и повалил дерево на авто. Соболезную владельцу „легковушки“», — рассказал очевидец. Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается сильные порывы ветра. Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили свердловчан о надвигающемся ветре скоростью в 20 метров в секунду, попросили быть внимательными и не нарушать требования пожарной безопасности. Из-за сильного ветра в регионе днем 10 мая разгорелись пожары в Артемовском, Березовском, Белоярском и Арамильском городских округах. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» . В Свердловскую область пришел штормовой ветер, предсказанный синоптиками. Непогода способствовала быстрому распространению лесных пожаров и заставила понервничать автомобилистов — ветер ломал деревья и колыхал дорожные знаки. На кадрах, которые читатели URA.RU прислали в редакцию, видно, как ветер бушует на одной из строек Екатеринбурга. «Не представляю, что чувствовал крановщик, но он точно был не рад этой „дискотеке“», — рассказал очевидец. На следующем видео он запечатлел «танцующие» на ветру дорожные знаки. В другом районе читатели URA.RU сняли дерево, упавшее на припаркованный рядом автомобиль. «На улице Софьи Перовской ветер сломал и повалил дерево на авто. Соболезную владельцу „легковушки“», — рассказал очевидец. Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается сильные порывы ветра. Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили свердловчан о надвигающемся ветре скоростью в 20 метров в секунду, попросили быть внимательными и не нарушать требования пожарной безопасности. Из-за сильного ветра в регионе днем 10 мая разгорелись пожары в Артемовском, Березовском, Белоярском и Арамильском городских округах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям