Пьяный свердловчанин устроил ДТП на железнодорожном переезде. Ему грозит срок. Фото

10 мая 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

В Среднеуральске водитель повторно сел за руль в нетрезвом виде и устроил аварию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) 44-летний водитель устроил аварию на железнодорожном переезде. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «В районе дома 8/1 по улице Исетская мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Honda Civic и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Повреждения получили только машины, люди не пострадали. Как выяснили инспекторы ДПС, виновник аварии уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение в 2021 году. Теперь на него завели уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», наказание по которому предусматривает арест или лишение свободы на срок до трех лет. Ранее URA.RU сообщало о другой аварии с участием нетрезвого водителя. В Екатеринбурге водитель сбил пенсионерку, из-за травм ей пришлось ампутировать ногу. Авария произошла на железнодорожном переезде Фото: telegram-канад «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» За рулем автомобиля Honda находился 37-летний водитель Фото: telegram-канад «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» Виновник аварии уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду Фото: telegram-канад «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Среднеуральске (Свердловская область) 44-летний водитель устроил аварию на железнодорожном переезде. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «В районе дома 8/1 по улице Исетская мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Honda Civic и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Повреждения получили только машины, люди не пострадали. Как выяснили инспекторы ДПС, виновник аварии уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение в 2021 году. Теперь на него завели уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», наказание по которому предусматривает арест или лишение свободы на срок до трех лет. Ранее URA.RU сообщало о другой аварии с участием нетрезвого водителя. В Екатеринбурге водитель сбил пенсионерку, из-за травм ей пришлось ампутировать ногу.