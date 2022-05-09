09 мая 2022

Пьяный свердловчанин устроил ДТП на железнодорожном переезде. Ему грозит срок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Среднеуральске водитель повторно сел за руль в нетрезвом виде и устроил аварию Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) 44-летний водитель устроил аварию на железнодорожном переезде. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«В районе дома 8/1 по улице Исетская мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Honda Civic и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Повреждения получили только машины, люди не пострадали.

Как выяснили инспекторы ДПС, виновник аварии уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение в 2021 году. Теперь на него завели уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», наказание по которому предусматривает арест или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее URA.RU сообщало о другой аварии с участием нетрезвого водителя. В Екатеринбурге водитель сбил пенсионерку, из-за травм ей пришлось ампутировать ногу.

Авария произошла на железнодорожном переезде
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За рулем автомобиля Honda находился 37-летний водитель
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Виновник аварии уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду
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В Среднеуральске (Свердловская область) 44-летний водитель устроил аварию на железнодорожном переезде. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «В районе дома 8/1 по улице Исетская мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Honda Civic и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Повреждения получили только машины, люди не пострадали. Как выяснили инспекторы ДПС, виновник аварии уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение в 2021 году. Теперь на него завели уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», наказание по которому предусматривает арест или лишение свободы на срок до трех лет. Ранее URA.RU сообщало о другой аварии с участием нетрезвого водителя. В Екатеринбурге водитель сбил пенсионерку, из-за травм ей пришлось ампутировать ногу.
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