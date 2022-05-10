В Молдавии опровергли заявление Киева об остановке прокачки газа

11 мая 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

«Молдовагаз» не уведомляли о прекращении поставок газа, заявил Вадим Чебан Фото: media.gazprom-neft.ru. новость из сюжета Газовый кризис в Европе Молдавия не получала официальных сообщений от Украины или России о прекращении поставок газа. Об этом заявил председатель правления газораспределительного предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан. «АО „Молдовагаз“ не получало от ПАО „Газпром“ и ОГТС Украины официальных уведомлений об ограничении поставок природного газа в точках межсистемных газотранспортных соединений Алексеевка и Гребеники», — написал Вадим Чебан. Он подчеркнул, что Молдавия получает газ в штатном режиме. Ранее оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа в Европу из-за спецоперации РФ. В компании «Газпром» сообщали 4 мая, что заявки на поставку российского газа через Украину выросли на 43%, передает RT. «Газпром» поставлял газ для транзита через Украину 10 мая в штатном режиме. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российские войска освободили почти всю территорию ЛНР. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Молдавия не получала официальных сообщений от Украины или России о прекращении поставок газа. Об этом заявил председатель правления газораспределительного предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан. «АО „Молдовагаз“ не получало от ПАО „Газпром“ и ОГТС Украины официальных уведомлений об ограничении поставок природного газа в точках межсистемных газотранспортных соединений Алексеевка и Гребеники», — написал Вадим Чебан. Он подчеркнул, что Молдавия получает газ в штатном режиме. Ранее оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа в Европу из-за спецоперации РФ. В компании «Газпром» сообщали 4 мая, что заявки на поставку российского газа через Украину выросли на 43%, передает RT. «Газпром» поставлял газ для транзита через Украину 10 мая в штатном режиме. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российские войска освободили почти всю территорию ЛНР.