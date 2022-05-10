Курганский губернатор попросил у Путина отряд лесоохраны

11 мая 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков предложил разместить отряд лесоохраны в области Фото: Екатерина Сычкова Губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании у президента страны о пожарной ситуации попросил разместить отряд Федеральной лесоохраны в регионе. Об этом сообщил сайт курганского правительства. «Вадим Шумков внес ряд предложений на совещании по ситуации с пожарами при Президенте России Владимире Путине. Первым предложением по итогам анализа стало размещение Федеральной службы авиалесоохраны в Курганской области численностью до 50 человек», — говорится в сообщении пресс-службы. Также для успешной противопожарной работы губернатор предложил сдвинуть сроки начала особого режима на более ранние календарные значения. Помимо этого, на совещании прозвучало предложение из Кургана о новой градации уровней опасности с желтым и красным обозначением. По мнению Шумкова, необходимо создать для каждого из них определенный набор действий для всех жителей — от граждан до чиновников. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отчитался Путину о тушении пожаров в регионе. ОН сообщил главе государства, что ситуацию в регионе усугубляет сухая погода и сильный ветер. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании у президента страны о пожарной ситуации попросил разместить отряд Федеральной лесоохраны в регионе. Об этом сообщил сайт курганского правительства. «Вадим Шумков внес ряд предложений на совещании по ситуации с пожарами при Президенте России Владимире Путине. Первым предложением по итогам анализа стало размещение Федеральной службы авиалесоохраны в Курганской области численностью до 50 человек», — говорится в сообщении пресс-службы. Также для успешной противопожарной работы губернатор предложил сдвинуть сроки начала особого режима на более ранние календарные значения. Помимо этого, на совещании прозвучало предложение из Кургана о новой градации уровней опасности с желтым и красным обозначением. По мнению Шумкова, необходимо создать для каждого из них определенный набор действий для всех жителей — от граждан до чиновников. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор отчитался Путину о тушении пожаров в регионе. ОН сообщил главе государства, что ситуацию в регионе усугубляет сухая погода и сильный ветер.