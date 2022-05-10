В США выявили новую угрозу для коллапса в экономике

Из-за высокого уровня инфляции в США вырастут ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка) опасается, что ситуация на Украине и растущая инфляция составляют серьезную угрозу для мировой финансовой системы. Агентство прогнозирует повышение ключевой ставки и снижение объема производства.

«Инфляция оказалась выше и более устойчивой, чем ожидалось. Неопределенность в отношении перспектив инфляции создает риски для финансовых условий и экономической активности», — сообщает ABC News со ссылкой на отчет ФРС.

Агентство также отмечает большие колебания цен на активы из-за опасений инвесторов в условиях высокой инфляции. Банкам придется пойти на повышение процентных ставок, что повлечет снижение объема производства. Помимо этого высокая инфляция может привести к потере рабочих мест и негативно повлиять на рынок жилья. «Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», — считают в ФРС.

Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции, передает «Национальная служба новостей». По мнению профессора кафедры экономики и финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Марины Гончаровой, экономическая ситуация в США может «подорвать» авторитет доллара в качестве мировой резервной валюты и снизить его долю в международных расчетах, пишет RT. Согласно прогнозу Global Times, антироссийские санкции принесут серьезные последствия для глобальной экономики.

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