Гранатометчик из Тюменской области погиб на Украине

Максим Коробейников погиб во время спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины героически погиб тюменский гранатометчик Максим Коробейников. Простились с молодым человеком в селе Сладково. Об этом сообщает глава муниципалитета Александр Иванов в социальной сети «ВКонтакте».

«Похороны прошли со всеми воинскими почестями. За проявленное мужество и героизм при выполнении специальной военной операции в Украине, Максим Коробейников представлен к государственной награде Орден „Мужества“. По поручению Президента РФ Владимира Путина семья погибшего военнослужащего получит поддержку от государства», — говорится на официальной странице Александра Иванова.

О начале спецоперации 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, ее основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. Решению о проведении спецоперации предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.