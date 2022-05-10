Синоптики ХМАО предупредили о резком перепаде температур

В ХМАО ожидаются резкие перепады температур Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО температура днем будет достигать +23 градусов, а ночью будет опускаться до 1 градуса ниже нуля. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Температура ночью +6, +11 градусов, местами +4,-1 градус, днем +17, +22 градуса. 12 мая днем местами небольшой дождь. Температура ночью +5, +10 градусов, местами до 0 градусов, днем +16, +21 градус. 13 мая преимущественно без осадков. Температура ночью, местами, до -1 градусов, днем +18, +23 градуса», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске средняя температура днем до конца недели составит 16-20 градусов выше нуля. Ожидается преимущественно пасмурная погода, на выходных синоптики прогнозируют дожди. Ветер с порывами до 14 м/с.

В Сургуте дневная температура в среднем составит +18 … +21 градус. Погода также ожидается пасмурная, а в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют небольшие дожди. Порывы ветра до 10 м/с.

В Нижневартовске в ближайшие несколько дней температура днем составит 19-23 градуса тепла, резкое потепление, до +24 градусов, ожидается в субботу. На выходных также будет небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.