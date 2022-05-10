10 мая 2022

NYT: участница Pussy Riot Мария Алехина сбежала из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Одиночные пикеты в поддержку пострадавших на журналистов и правозащитников. Москва, алехина мария
Мария Алехина сбежала в Литву через территорию Белоруссии Фото:

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, сбежав из-под домашнего ареста в форме доставщика еды. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Мария Алехина в интервью газете рассказала, что сбежала из квартиры, находясь под домашним арестом, переодевшись в одежду курьера. Затем участница Pussy Riot отправилась на границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Литвы.

Отмечается, что Алехина смогла попасть в Европу благодаря своему другу художнику Рагнару Кьяртанссону, который убедил одну из европейских стран выдать ей визу. Выехать из Белоруссии она смогла лишь с третьей попытки.

Мария Алехина обвинялась по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированных акций протеста, из-за чего была приговорена к одному году ограничения свободы, напоминает «Национальная служба новостей». В апреле Пресненский суд Москвы ужесточил наказание участнице Pussy Riot, пишет RT.

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Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, сбежав из-под домашнего ареста в форме доставщика еды. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Мария Алехина в интервью газете рассказала, что сбежала из квартиры, находясь под домашним арестом, переодевшись в одежду курьера. Затем участница Pussy Riot отправилась на границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Литвы. Отмечается, что Алехина смогла попасть в Европу благодаря своему другу художнику Рагнару Кьяртанссону, который убедил одну из европейских стран выдать ей визу. Выехать из Белоруссии она смогла лишь с третьей попытки. Мария Алехина обвинялась по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированных акций протеста, из-за чего была приговорена к одному году ограничения свободы, напоминает «Национальная служба новостей». В апреле Пресненский суд Москвы ужесточил наказание участнице Pussy Riot, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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