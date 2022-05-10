Обращения пенсионеров ЯНАО рассмотрят депутаты и сенаторы

Обращения ямальцев старшего поколения рассмотрят депутаты и сенаторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обращения старшего поколения ямальцев по социальным вопросам рассмотрят депутаты всех уровней, сенаторы РФ, представители социальных служб. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый.

«С 11 по 13 мая региональное отделение партии „Единая Россия“ проведет прием ямальцев старшего поколения по важным вопросам социальной направленности. В консультациях примут участие специалисты ямальского отделения „Ассоциации юристов России“. И конечно же ко мне можно и нужно обращаться по этим и другим вопросам», — написал Погорелый на своей странице в соцсети.

Со ссылкой на страницу регионального отделения партии «Единая Россия», Погорелый объяснил, как ямальцам можно задать интересующие их вопросы. Для этого нужно обратиться в общественную приемную партии по 13 мая включительно с 8:30 до 17:00. Заявки принимаются по телефону: 8(34922) 3-52-58, также обращение можно направить на электронную почту: op@ynao.er.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что Погорелый рассказал о мерах поддержки предпринимателей. Властями разработан пакет мер поддержки бизнеса в непростых экономических условиях.