Депутат Госдумы от ЯНАО рассказал о мерах поддержки бизнеса

Погорелый рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы Дмитрий Погорелый рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Пост о мерах поддержки депутат разместил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.

«Чтобы помочь развивать свое дело в непростых условиях на Ямале принят ряд поддерживающих мер», — пишет Погорелый. Далее депутат приводит список льгот для малого и среднего бизнеса.

Отсрочка до 1 сентября по авансовым и налоговым платежам для тех кто отчитывается по упрощенной схеме налогообложения, для купивших патент на вид деятельности и для сельхозпроизводителей. Предприятия, включенные в реестр малого и среднего бизнеса получат отсрочку по уплате земельного, имущественного и транспортного налогов. Для новообразованных предприятий и лиц, регистрирующихся как самозанятые, предусмотрены льготные ставки кредитования.

При покупке франшизы в сфере услуг, общественного питания и торговли, бизнесмены могут рассчитывать на компенсацию до 90% взноса, но не более 500 тыс. рублей. Также положена компенсация расходов на подключение к инженерным сетям — 50% от затрат, на приобретение и ремонт оборудования — до 1 млн рублей, по договорам лизинга — до 1 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о мерах поддержки бизнеса, заявленных губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава Ямала пообещал налоговые льготы и субсидии.