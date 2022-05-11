МИД Украины возмутился поставками оружия из США

Глава МИД обвинил США и ЕС в военных неудачах украинской армии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел Украины обвинило страны Запада в затягивании поставок вооружения для противостояния российской армии. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Наши партнеры колебались», — заявил Кулеба в разговоре с изданием Politico. «Если бы нас услышали с самого начала относительно всего того оружия, которое нам нужно получить, если бы нам не приходилось тратить многие часы и дни, объясняя нашим партнерам в Европе и в США, почему нам нужно конкретно это оружие, а не другое, то мы бы к настоящему моменту уже получили бы все эти вооружения», — отметил глава МИД. По мнению дипломата, именно нерешительность Запада привела к потере времени на обучение украинских солдат.

Однако высокопоставленный чиновник американской администрации отверг комментарии Кулебы, отметив, что Соединенные Штаты предоставили «максимальную помощь, которую они могли применить немедленно» задолго до начала российской спецоперации, пишет издание. Источник СМИ также указал на то, что официальные лица Украины просили правительство США найти конкретное оружие советского образца, «потому что они знали, как его использовать».

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является помощь республикам Донбасса, а также освобождение жителей ЛНР и ДНР от геноцида.

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