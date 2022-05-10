10 мая 2022
09 мая 2022

В Кургане на месяц перекрыли участок центральной улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, кирпич, дорожные знаки, проезд закрыт, проезд запрещен, ремонт дороги, ремонтные работы
Перекресток перекроют на время проведения ремонтных работ

В Кургане до 9 июня перекрыли участок, расположенный на пересечении улиц Карла Маркса и Блюхера. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Спланируйте свой маршрут! В связи с производством ремонтных работ с 9:00 часов 11 мая до 21:00 часа 9 июня будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц К. Маркса и Блюхера», - указано в сообщении.

На это время автобусы маршрутов № 2, 20, 33, 307, 319, 323, 330, 349, 403 изменят свой маршрут. Они будут курсировать по улицам К. Маркса, Бурова-Петрова, Гоголя, Половинская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении. В администрации отметили, что посадку и высадку пассажиров будут проводить на всех существующих остановочных пунктах.

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В Кургане до 9 июня перекрыли участок, расположенный на пересечении улиц Карла Маркса и Блюхера. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Спланируйте свой маршрут! В связи с производством ремонтных работ с 9:00 часов 11 мая до 21:00 часа 9 июня будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц К. Маркса и Блюхера», - указано в сообщении. На это время автобусы маршрутов № 2, 20, 33, 307, 319, 323, 330, 349, 403 изменят свой маршрут. Они будут курсировать по улицам К. Маркса, Бурова-Петрова, Гоголя, Половинская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении. В администрации отметили, что посадку и высадку пассажиров будут проводить на всех существующих остановочных пунктах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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