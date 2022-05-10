Екатеринбург накрыло смогом и запахом гари. Плохую видимость отмечают во всех районах города. Об этом сообщают читатели URA.RU и присылают фотографии. По информации Авиалесохраны на утро 11 мая, площадь лесных пожаров в регионе уже достигла 1500 гектаров.
«Заснула сегодня с закрытым окном. Посреди ночи проснулась из-за удушающего кашля, который вызвал запах гари», — жалуется читательница. Другие екатеринбуржцы также заявляют, что из-за смога плохо себя чувствуют, в частности отмечают, что есть ощущение слабости и разбитости.
На улицах города можно заметить людей, которые спасаются от смога при помощи масок. Некоторые прикрывают дыхательные пути шарфами. Автомобилистам также приходится справляться с трудностями: видимость на дорогах в городе заметно ухудшилась.
Таким небо было 8 мая. Вид из ЖК «Светлый» на «Рамаду», «Экспо» и Кольцово
Фото читателя URA.RU
Этот же вид, но утром 11 мая
Фото читателя URA.RU
Плотной дымкой затянуло весь Екатеринбург
Фото читателя URA.RU
На улицах можно заметить горожан в масках
Фото читателя URA.RU
Смог повсюду
Фото читателя URA.RU
На ЖБИ вдали даже не видно домов
Фото читателя URA.RU
Смог заметен и в центре города на проспекте Ленина
Фото читателя URA.RU
Смог можно наблюдать в районе Дома кино
Фото читателя URA.RU
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Екатеринбург накрыло смогом и запахом гари. Плохую видимость отмечают во всех районах города. Об этом сообщают читатели URA.RU и присылают фотографии. По информации Авиалесохраны на утро 11 мая, площадь лесных пожаров в регионе уже достигла 1500 гектаров. «Заснула сегодня с закрытым окном. Посреди ночи проснулась из-за удушающего кашля, который вызвал запах гари», — жалуется читательница. Другие екатеринбуржцы также заявляют, что из-за смога плохо себя чувствуют, в частности отмечают, что есть ощущение слабости и разбитости. На улицах города можно заметить людей, которые спасаются от смога при помощи масок. Некоторые прикрывают дыхательные пути шарфами. Автомобилистам также приходится справляться с трудностями: видимость на дорогах в городе заметно ухудшилась.