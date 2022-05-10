Жители Екатеринбурга жалуются, что на улице невозможно нормально дышать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург накрыло смогом и запахом гари. Плохую видимость отмечают во всех районах города. Об этом сообщают читатели URA.RU и присылают фотографии. По информации Авиалесохраны на утро 11 мая, площадь лесных пожаров в регионе уже достигла 1500 гектаров.

«Заснула сегодня с закрытым окном. Посреди ночи проснулась из-за удушающего кашля, который вызвал запах гари», — жалуется читательница. Другие екатеринбуржцы также заявляют, что из-за смога плохо себя чувствуют, в частности отмечают, что есть ощущение слабости и разбитости.

На улицах города можно заметить людей, которые спасаются от смога при помощи масок. Некоторые прикрывают дыхательные пути шарфами. Автомобилистам также приходится справляться с трудностями: видимость на дорогах в городе заметно ухудшилась.

Таким небо было 8 мая. Вид из ЖК «Светлый» на «Рамаду», «Экспо» и Кольцово Фото читателя URA.RU

Этот же вид, но утром 11 мая Фото читателя URA.RU

Плотной дымкой затянуло весь Екатеринбург Фото читателя URA.RU

На улицах можно заметить горожан в масках Фото читателя URA.RU

Смог повсюду Фото читателя URA.RU

На ЖБИ вдали даже не видно домов Фото читателя URA.RU

Смог заметен и в центре города на проспекте Ленина Фото читателя URA.RU

Смог можно наблюдать в районе Дома кино Фото читателя URA.RU