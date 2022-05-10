10 мая 2022

Екатеринбуржцы делятся фотографиями смога, накрывшего город. Горит 1,5 тысячи гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, дым в городе, загрязнение воздуха
Жители Екатеринбурга жалуются, что на улице невозможно нормально дышать Фото:

Екатеринбург накрыло смогом и запахом гари. Плохую видимость отмечают во всех районах города. Об этом сообщают читатели URA.RU и присылают фотографии. По информации Авиалесохраны на утро 11 мая, площадь лесных пожаров в регионе уже достигла 1500 гектаров.

«Заснула сегодня с закрытым окном. Посреди ночи проснулась из-за удушающего кашля, который вызвал запах гари», — жалуется читательница. Другие екатеринбуржцы также заявляют, что из-за смога плохо себя чувствуют, в частности отмечают, что есть ощущение слабости и разбитости.

На улицах города можно заметить людей, которые спасаются от смога при помощи масок. Некоторые прикрывают дыхательные пути шарфами. Автомобилистам также приходится справляться с трудностями: видимость на дорогах в городе заметно ухудшилась.

Таким небо было 8 мая. Вид из ЖК «Светлый» на «Рамаду», «Экспо» и Кольцово
Этот же вид, но утром 11 мая
Плотной дымкой затянуло весь Екатеринбург
На улицах можно заметить горожан в масках
Смог повсюду
На ЖБИ вдали даже не видно домов
Смог заметен и в центре города на проспекте Ленина
Смог можно наблюдать в районе Дома кино

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Екатеринбург накрыло смогом и запахом гари. Плохую видимость отмечают во всех районах города. Об этом сообщают читатели URA.RU и присылают фотографии. По информации Авиалесохраны на утро 11 мая, площадь лесных пожаров в регионе уже достигла 1500 гектаров. «Заснула сегодня с закрытым окном. Посреди ночи проснулась из-за удушающего кашля, который вызвал запах гари», — жалуется читательница. Другие екатеринбуржцы также заявляют, что из-за смога плохо себя чувствуют, в частности отмечают, что есть ощущение слабости и разбитости. На улицах города можно заметить людей, которые спасаются от смога при помощи масок. Некоторые прикрывают дыхательные пути шарфами. Автомобилистам также приходится справляться с трудностями: видимость на дорогах в городе заметно ухудшилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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