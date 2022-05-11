В Авиалесохране опубликовали свежие данные по ситуации с лесными пожарами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 11 мая составляет 1500 га. В прошлые сутки эта цифра была не такой значительной. Обновленные данные сообщает Авиалесохрана.

«За прошедшие сутки, 10 мая 2022 года, в России ликвидировано 204 лесных пожара на площади 9 588 га. На 00:00 мск 11 мая 2022 года в РФ действовали 155 лесных пожаров на площади 16 987 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует ТАСС представителей ведомства.

Наибольшая площадь горения — в Курганской области (3 719 га) и в Хабаровском крае (2 384 га). Далее идут Иркутская область (1 875 га) и Красноярский край (1 823 га). В Свердловской области площадь лесных пожаров составляет 1500 га. В отчете за прошлые сутки Авиалесохраны цифры по региону не называли, так как они были незначительные. После Свердловской области идет Амурская, где огнем охвачено 1 245 га леса.

В пресс-службе областного управления МЧС добавляют, что за сутки в регионе произошло больше 200 пожаров — не только лесных, но и на территории различных объектов. Только в Нижнем Тагиле зафиксировали десять пожаров, еще по восемь пожаров произошли в Артемовском, Верхнесалдинском и Горноуральском городских округах.

В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары, URA.RU делало прямую трансляцию по теме. В огне сгорели 14 домов в поселке Безречный. Также агентство сообщало о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.

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