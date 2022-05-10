Челябинцы скупают небольшие квартиры в новостройках

В Челябинске вырос спрос на квартиры-студии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в полтора раза вырос спрос на компактные квартиры-студии общей площадью от 23 квадратных метров. При этом за год в новостройке цена квадратного метра в среднем увеличилась на 34%. Об этом URA.RU рассказала руководитель отдела продаж Центра недвижимости и ипотеки «Город Этажей» Светлана Луканина.

«В апреле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в Челябинске спрос на квартиры меньшей площади увеличился на 58%. Эта тенденция распространяется как на рынок вторичного жилья, так и на новостройки. События последних месяцев спровоцировали рост ставок по ипотечным кредитам, поэтому активный спрос переключился на квартиры по более доступным ценам», — пояснила URA. RU Луканина.

С 1 мая 2022 года ипотечная ставка снизилась с 12 до 9%, но первоначальных 7% она так и не достигла. В результате многие покупатели стали вкладывать имеющиеся сбережения в малометражную недвижимость без привлечения кредитного финансирования. Минимальная площадь квартир-студий, которую предлагают челябинские застройщики на сегодня — 23 квадратных метра за 1 млн. 990 тысяч рублей.